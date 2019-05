WallStreet : accès de nervosité, sévère correction pétrolière

23/05/2019 | 23:57

Wall Street a réussi à contenir ses pertes au cours de 2 dernières heures de cotations.

Le Dow Jones ne cède que -1,1% (contre -1,75% à mi-séance), le S&P500 (-1,2%).

Le Nasdaq en revanche lâche -1,4% et le Russel-2000 perd -2% et fait une incursion sous les 1.500.



La nervosité est remontée de 2 crans en ce jeudi, le 'VIX' a explosé jusque vers 18 (soit +30% en 24H), avant d'en terminer à 17.



L'aversion au risque se manifeste également par un arbitrage appuyé en faveur des placements 'coffre fort' comme les T-Bonds US qui se détendent de -6,5Pts de base à 2,32% (le '1 mois' affiche 2,345%, l'inversion de la courbe est de ce fait totale (sauf pour le '30 ans' mais il affiche un nouveau plancher annuel à 2,75%).



Au vu des pertes subies par les actions, et surtout vu les 5,3% perdus par le pétrole à New York à 58,2$, le scénario d'un ralentissement économique sur fond de guerre commerciale refait surface.



Cette préoccupation a largement occulté les chiffres 'macro', nombreux aujourd'hui.

Par ordre chronologique, les inscriptions au chômage US ont baissé de 1.000 unités mi-mai, à 211.000 en CVS selon le département du Travail, c'est un peu mieux que les 215.000 inscriptions anticipées mais ce chiffre peut être volatile d'une semaine sur l'autre.



Les ventes de maisons neuves subissent une contraction surprise de -7% en avril... mais c'est lié à la forte révision à la hausse des ventes au mois de mars.

En nombre de transactions, le chiffre publié est très proche du consensus, à +673.000/an (soit 7% de mieux qu'en avril 2018).

Le prix médian d'une maison s'établit à 342.200$, soit 8% de plus sur 12 mois.



Le 'flash' PMI Composite de l'activité aux Etats Unis s'est contracté -2,1Pts selon IHS Markit, de 53 vers 50,9, reflétant la dégradation de la composante 'services' (activité du secteur tertiaire).



D'un point de vue sectoriel, cette journée de jeudi restera marquée par la forte chute collective des valeurs pétrolières avec Hess Corp -7.9%, Devon -7.3%, Noble -6.9%, Cimarex -6.6%, Concho Resources -6.4%, Apache -6.2%, Valero -6.1%, Marathon et ConocoPhillips -5.6%.



Le Nasdaq a été plombé par %, Facebook -2,4%, Cisco et Adobe -2,7%, Nvidia -3,2%, AMD -3,8%, Baidu -4,2% JD.com -5,4%, Netapp -8,1% (après le 'profit warning' de mercredi soir).







