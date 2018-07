WallStreet : apaisement des tensions,nouveau zénith du Nasdaq

25/07/2018 | 23:57

Wall Street est rassuré, la guerre commerciale n'aura pas lieu... mais comme le Nasdaq venait de battre un record la veille, il est difficile de prétendre que les opérateurs craignaient le pire.



Les indices US ont donc accéléré leur progression à partir de la mi-séance: le Dow Jones engrange +0,7%, le S&P500 +0,9%... et le Nasdaq +1,2%: il s'agit d'un nouveau record absolu en séance et en clôture (le zénith historique de la veille étant amélioré de +5Pts à 7.933).



Donald Trump et JC.Juncker ont tenu une conférence de presse commune à l'issue de laquelle le Président américain a déclaré 'qu'un accord a été conclu qui marque le début d'une nouvelle ère'.



Américains et européens se sont engagés à mettre un terme aux menaces de surtaxation réciproque, ainsi qu'aux pénalités douanières mises en place il y a quelques semaines sur l'aluminium et l'acier.



Les détails de l'accord n'ont pas été détaillés lors de la conférence de presse, les deux dirigeants n'ont répondu à aucune question : autrement dit, ils ont délivré un communiqué qui ne donne aucune précision sur la nature des 'avancées' ni sur la manière dont les règles du 'WTO' (de l'OMC) vont être réformées.

Ce que Trump prétend avoir obtenu, c'est la mise en place de mécanismes d'échange qui seront plus favorables aux Etats Unis.



C'est pourquoi Wall Street semble plutôt satisfait de la tournure du sommet de mercredi à la Maison Blanche... mais que se passera t'il concrètement, il faudra attendre des mois de négociations pour le découvrir.



Facebook plonge de -8% (après +1,3% en séance) sur la baisse de -1 million d'utilisateurs actifs en Europe, un chiffre d'affaires inférieur aux

attentes et une hausse de ses dépenses pour protéger les

données ds utilisateurs, après le scandale Cambridge Analytica.



Symétriquement, AMD bondit de +6% en transactions électroniques avec l'annonce d'un bénéfice de 116 million de $ (11 cents par action et 14 en 'ajusté' contre 12 Cent anticipé), le chiffre d'affaire se situe exactement dans le haut de la fourchette des analystes, à 1,76Mds$.



Les bons résultats de Corning ont fait bondir le titre de +11% et sans surprise, AT&T a chuté de -4,5% sur un chiffre d'affaire décevant.



Le Nasdaq a été tiré vers les sommets par Check Point avec +5,2%, Twitter +4,9%, Broadcom +4%, Tesla +3,8%, Biogen et Microsoft +3%, Autodesk +2,7%, Align Techno +2,5%, Cisco +1,8%, Apple +0,9% (c'est un nouveau record absolu, à 194,8$ et le titre est le premier à franchir le cap des 957Mds$ de capitalisation: encore +4,5% et la barre des 1.000 sera atteinte).

