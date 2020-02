WallStreet : au zénith, Trump soutenu par le Sénat, baril +3%

05/02/2020 | 23:23

Wall Street bat de nouveaux records : le Nasdaq se contente de +0,43% mais 9.508 est son nouveau zénith de clôture (et 9.565 son nouveau record absolu).

Le Dow Jones (+1,68% à 29.290) rate un 'plus haut' pour 0,3%, un zénith de clôture pour seulement 0,2%.

Le Nasdaq a vu son avance freinée par la rechute de Tesla, l'un des dossiers les plus suivis du moment après +40% en 3 séances: le titre qui s'était hissé initialement vers 845$, a replongé vers 734$ (-17,8%) en clôture.



Le point d'orgue de cette journée de mercredi a retenti vers 22H30 : Wall Street l'anticipait depuis hier soir et sans surprise, Trump vient d'être acquitté des 2 principaux motifs 'd'impeachement', à savoir 'tentative d'obstruction au Congrès' et 'abus de pouvoir'.



Cela ne signifie pas qu'il soit réellement innocent, cela signifie que le jugement politique du Congrès -à majorité républicaine- est qu'il est innocent et que c'est la fin de ses potentiels ennuis judiciaires (vote à 52 contre 48), au minimum jusqu'aux élections de novembre.



AU lendemain de son discours de l'état de l'Union, Wall Street semble valider son diagnostic d'une économie 'qui ne s'est jamais portée aussi bien'.

Et quelques chiffres sont venus conforter ce sentiment: l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les États-Unis ressort à 53,3 en données définitives pour janvier 2020, à comparer à 53,1 seulement en estimation flash parue il y a trois semaines, et à 52,7 au mois de décembre.

Cette révision en hausse traduit donc une amélioration des conditions opérationnelles dans le secteur privé américain d'un mois sur l'autre, amélioration soutenue en particulier par le secteur des services dont l'indice est passé de 52,8 à 53,4.



Autre surprise -et de taille-: l'enquête mensuelle d'ADP indique que le secteur privé américain a généré 291.000 emplois le mois dernier, un score quasiment 2 fois plus élevé que le consensus des analystes qui tablait sur 150.000... encore de ces variations incompréhensibles (rien ne la confirme sur le terrain) qui doit beaucoup au mystère de formules de calcul et de 'redressement' d'un mois sur l'autre.



Le chiffre d'ADP traduit également une nette accélération par rapport aux 199.000 créations de postes enregistrées en décembre 2019, chiffre d'ailleurs révisé par rapport à une estimation initiale qui était de 202.000.

Ces chiffres participent au renforcement du Dollar qui gagne +0,35% et revient tester le seuil des 1,1000/E: le billet vert flirte avec ses sommets annuels.

Les marchés obligataires continuent de consolider à mesure que l'appétit pour le risque s'affirme: les T-Bonds US voient leur rendement se retendre de +5Pts de base vers 1,652%.



Le pétrole tente d'endiguer sa plongée en 'bear market', avec un rebond de +3,2% vers 51,2$ (il renoue avec un ancien support) malgré une hausse des stocks de pétrole US qui ont augmenté d'environ +3,4 millions de barils selon l'EIA (Energy Information Administration) alors que le consensus tablait sur une augmentation plus modeste, de l'ordre de +2,8 millions de barils (les stocks de pétrole s'établissent ainsi à 435 millions de barils).

Le secteur 'énergie' a largement dominé les débats au sein du 'S&P' loin devant les semi-conducteurs avec Microchip +6,7%, Texas Instr +4,7%, Analog D +3,8%, Intel +2,9%, Micron +2,3%... sans oublier IBM dans les 'services' avec un beau +4,5% (leader du Dow Jones).

Seagate a fait figure d'exception avec -9,8%, avec KLA -4,2%.



La vedette du jour fut Biogen +17,5%, le 'gadin' du jour revient à Ford avec -9,5%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.