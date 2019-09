WallStreet : comme figé, la montagne a accouché d'une souris

19/09/2019 | 02:29

Des centaines d'articles ont précédé cette réunion 'cruciale' de la FED qui débouche sur... rien.



L'annonce d'une baisse de -25Pts du taux directeur été depuis longtemps dans les cours, donc tout l'enjeu résidait dans la posture de la FED concernant son analyse de la conjoncture et la stratégie à mettre en oeuvre en fonction de ses hypothèses de travail.



La FED semble avoir réussi l'impensable: n'enthousiasmer ni ne décevoir personne ! Elle juge la conjoncture robuste malgré quelques zones de faiblesse, elle relève sa prévision de croissance à +2,2% cette année contre 2,1%.

Il est rarissime d'assister à une réduction du loyer de l'argent le jour même où l'objectif de PIB est revu à la hausse.



Si Jerome Powell n'avait voulu provoquer aucun remous, il n'aurait pu mieux s'y prendre lors de sa conférence de presse, comme en témoignent les scores de clôture, digne d'une séance du creux d'un milieu de mois d'août ou la principale 'actualité c'est la température de l'océan et le niveau d'ensoleillement des plages.



L'indice Dow Jones grappille 0,13%, à 27.147 (12ème séance de hausse sur 13), le S&P 500 finit quasi inchangé à +0,03% et le Nasdaq s'effrite de -0,11% (à 8.177).

Le Dow Transport chutait d'environ -1,2% mais c'est dû au plongeon du seul titre FEDEX, de -13%.



Le calme semble revenu sur le compartiment pétrolier : le 'WTI' se stabilisait autour de 58,5$ sur le NYMEX.



La publication des stocks de brut 'hebdo' n'a suscité aucune réaction: ils ont augmenté d'environ 1,1 million de barils, selon des données publiées ce mercredi par l'EIA (Energy Information Administration) contre une baisse de l'ordre de -2,5 millions de barils anticipée.



Côté 'stats', les mises en chantier de logements ont fait un bond très inattendu de +12,3% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.364.000 en rythme annualisé, après 1.215.000 en juillet (chiffre révisé) et contre une hausse beaucoup plus légère à 1.250.000 attendue.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté de près de +7%, s'établissant à 1.419.000, après 1.317.000 (consensus de 1.310.000).







