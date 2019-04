WallStreet : commence à peiner au contact des records absolus

17/04/2019 | 23:52

Wall Street a longtemps entretenu l'espoir d'une hausse générale, même symbolique, à la veille de la séance technique des '3 sorcières' qui devrait couronner une 17ème semaine de hausse consécutive.



Cette séance fut particulière peu volatile avec seulement 25% de variations intraday sur le Dow Jones Industrial Average qui rate le 'vert' pour -0,01% à 26.450, le S&P500 a lâche -0,23% à 2.900 dans le sillage des 'pharmas' (il aura tout de même établi un nouveau record annuel à 2.918), lesquelles ont également plombé le Nasdaq qui s'effrite de -0,05% à 7.996 après avoir culminé à 8.052... et le Nasdaq-100 (+0,35%) qui a pulvérisé une nouveau record historique en début de séance à 7.715 et en clôture, à 7.680 (contre un précédent zénith à 7.660).



Un des points d'orgues de la séance, ce fut à 20H la publication du 'Livre Beige' de la Réserve Fédérale révèle que l'activité économique avait connu une croissance 'modérée' en mars et début avril.

Certaines antennes régionales ont signalé un renforcement de l'activité mais d'autres signalent des ventes de détail peu dynamiques et une véritable chute des ventes d'automobiles jusqu'en avril.



Petite consolidation avec l'immobilier et des ventes de maisons qui se reprennent et de bonnes fréquentations des établissements de tourisme.



Au sein du Dow Jones, beau rebond de Goldman Sachs +3%, Apple +2%... mais ces hausses ont été obérées par le plongeon de -4,1% d'IBM et surtout de Merck -4,7%.



Le secteur de la santé (pharmas et biotechs) a dévissé suite aux commentaires de David Wichmann, le patron du géant United Health, qui a estimé mardi que la mise en oeuvre d'une couverture 'santé' universelle pourrait 'déstabiliser tout le système des soins. Vertex -7,1%, Alexion -7%, Regeneron -6,7%, Intuitive et Nektar Therapeutics -6,5%.



Aux 'semi-conducteurs', le rallye a été revigiré par Qualcomm avec +12,4% (+40% en 48H) qui a entrainé Intel +3,3%, Microchip +1,5%, Comcast +1,4% (AMD détonnait avec -1,6%).



Autre 'temps fort' (c'est une image), le déficit commercial des États-Unis s'est contracté de 3,4% en février 2019, selon le Département américain du Commerce, à -49,4 milliards de dollars contre -51,1 milliards sur le premier mois de cette année (au lieu d'une aggravation à -53,6Mds$).



Cette réduction du déficit s'avère donc une surprise par rapport au consensus de marché et résulte d'une augmentation de 1,1% des exportations des Etats-Unis d'un mois sur l'autre, à 209,7Mds$s, plus importante donc que celle de 0,2% de leurs importations, à 259,1Mds$ (déficit avec la Chine ramené à tout juste 30Mds$).



Côté trimestriels, Morgan Stanley (+2,7%) a divulgué un bénéfice net en baisse de 9% à 2,4 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2019, soit un BPA de 1,39$/action, dépassant ainsi de plus de 20 cents l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus de la banque d'affaires ont reculé de 7% à 10,3 milliards, avec un recul dans la division 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché), une stagnation en gestion de fortune et une progression en gestion d'investissement.



