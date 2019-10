WallStreet : consolidation limitée, Nasdaq à +4,8% en octobre

31/10/2019 | 23:59



Wall Street a consolidé, mais largement réduit ses pertes en fin de séance puisque le Dow Jones fléchit de -0,52% (contre -1% en matinée), le S&P500 s'effrite de -0,3% à 3.037 et le Nasdaq de seulement 0,14%.

Sur le mois écoulé, le Dow Jones engrange +1,8% et le Nasdaq +4,85%: les 'technos', les 'GAFAM' prennent une revanche éclatante sur les valeurs industrielles (et encore, le 'Dow' a largement bénéficié de la hausse d'Apple et Microsoft).

Autrement dit, les investisseurs se remettent à acheter les titres les plus chers, et notamment Apple (+2,3% à tout près de 249$) qui a établi un nouveau record absolu de capitalisation dans l'histoire des marchés, à 1,123Mds$.



Parmi les facteurs qui ont pesé sur la tendance, Pékin laisse transparaître de nombreux signes d'agacement depuis 48H, notamment au sujet de Huawei et ZTE, bannis des Etats Unis et par certains de ses alliés: un 'accord de phase 1' pourrait bien être compromis et la Chine pourrait faire trainer les négociations jusqu'à l'été 2020.

L'avenir politique de Donald Trump devient également plus incertain : la Chambre des Représentants (à majorité Démocrate contrairement au Sénat) à voté la poursuite de la procédure pouvant mener à l'empeachment' de Donald Trump qui dénonce 'la plus grand chasse aux sorcières de l'histoire américaine'.



Les chiffres décevant publiés en début d'après-midi pèsent peut-être un peu plus sur la tendance ce jeudi et les ventes se sont accélérées avec le PMI (indices des directeurs d'achat) de la région de Chicago qui est ressorti en baisse de près de -4Pts (ou -10%) à 43,2 en octobre contre 47,1 en septembre, déjouant un consensus légèrement baissier de 46,5.



Une heure auparavant, les investisseurs avaient découvert des dépenses des ménages américains en hausse de seulement 0,2% en rythme séquentiel le mois dernier, d'après le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient une hausse de 0,3% en moyenne.



Les revenus des ménages ont pour leur part crû de 0,3% en septembre, un score conforme au consensus. La croissance des revenus a ralenti toutefois par rapport à une hausse de 0,5% le mois précédent, alors que celle des dépenses était de 0,2%.

Les T-Bonds US ont enregistré une très forte détente du rendement de -11Pts vers 1,645% qui s'est accéléré après le vote au Congrès et le PMI de Chicago.



