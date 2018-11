WallStreet : consolide avec FED sans surprise, baril à 60,6$

08/11/2018 | 22:52

Wall Street reprend sa respiration après un coup de chapeau aux résultats des 'midterm', synonyme de relative paralysie politique... et de visibilité pour les marchés: il ne va plus se passer grand chose pendant 2 ans, donc faible risque de perturbations en terme de fiscalité, réglementation, de dépenses à grande échelle...



Le principal 'perturbateur' aux yeux de Donald Trump, c'est la FED : elle a délivré ce jeudi un message sans surprise mais qui a conduit les opérateurs à sécuriser une partie des copieux bénéfices engrangés depuis le 30 octobre.

Le Dow Jones finit peu changé à 21.191 (+0,05%), le S&P500 s'effrite de -0,25% et le Nasdaq de -0,54% à 7.530.

Après déjà 3 hausses de taux cette année, la Réserve fédérale vient de confirmer que les données économiques 'robustes' justifient sa volonté de poursuivre son cycle de resserrement monétaire avec une 4ème hausse jugée probable à 99,99% le 19 décembre prochain.



Malgré quelques signes de fragilité au niveau du marché immobilier, les deux indicateurs surveillés par la Fed, à savoir l'inflation et l'emploi, tendent à valider le scénario d'une normalisation plus poussée de la politique monétaire, au moins jusqu'à la fin du 1er semestre 2019.



Le marché obligataire se fait donc une raison et les rendement poursuivent leur progression, à 3,241% pour le '10 aans' et 2,965% sur le '2 ans' (nouveau record depuis l'été 2008).



Du côté des statistiques du jour, les opérateurs ont pris connaissance sans aucune émotion des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage : elles s'établissent à 214.000 (contre 215.000 début novembre).



Enfin, net recul du pétrole ce soir avec un baril de WTI qui décroche de -1,7% (vers 60,55$) et enfonce son support moyen terme (61,8$, zénith de janvier dernier): cela fait plus de 20% de repli en 5 semaines.



Côté valeurs, on note les replis du secteur énergie avec Chevron -1,3%, Exxon -1,6%, Marathon Oil -2,5%, Devon -3,7%, Noble et Conoco Philips -4,5%, Concho -4,6%, Apache -4,7%.

Le Nasdaq a été plombé par Wynn Resorts -13,1%, Qualcomm -8,2%, Nvidia -3,7%



Yelp s'effondrait de -27% (vers 31,9$) en 'after hour' après ses résultats.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.