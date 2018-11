WallStreet : critiqué par Trump, Powell passe dovish >euphorie

28/11/2018 | 22:16

Wall Street peut adresser un grand merci au verbe -redevenu magique- de Jerome Powell, le patron de la FED, fortement décrié par Donald trump depuis des semaines mais qui a su trouver les mots pour permettre aux indices US de s'offrir la plus forte hausse de l'année, nettement devant les +2,2% du 6 février.



Ce fut l'euphorie la plus débridée avec un Dow Jones à +620Pts (+2,5%) et un 'S&P' à +2,3%, le Nasdaq flirtant avec les +3% à 7.291 (+2,95%).



Wall Street salue le discours de Jerome Powell (devant l'economic Club of New York) qui semble vouloir se concilier les bonnes grâce de Donald Trump.

Il vient de prononcer la 'formule magique': 'la FED n'as pas de stratégie préétablie concernant la hausse des taux... et il semble que nous ne sommes plus très loin de la zone de neutralité'.

Autrement dit, la FED vient d'inciter les marchés à réduire d'au moins un cran (de 0,25%) les anticipations concernant le loyer de l'argent, avec un plafond probable de 2,75/3,00% (3 X 0,25% si le point médian de la zone de neutralité reste bien à 3%).



C'est donc Jerome Powell qui a tout fait à lui tout seul: le chiffre du PIB américain avait été accueilli sans émotion: il ressortait inchangé à +3,5% lors de la 2ème estimation.

Wall Street peut se rassurer avec la hausse des profits (+10,3%) par rapport au 3ème trimestre 2017, du jamais vu depuis 2012 (par rapport à 2011).

Wall Street appréciera un peu moins le recul des dépenses de consommation des ménages US de +4 à +3,6%.



Et encore moins la dégradation de la balance commerciale avec une chute de -4,4% des exportations face à une hausse de +9,2% des importations.



Donald Trump ne manquera pas de fustiger les pays qui accumulent des excédents au détriment des USA, et il a fait savoir qu'il avait l'industrie automobile allemande dans le collimateur, d'où la chute des valeurs automobiles à Francfort et Paris depuis 48H, et notamment des équipementiers (Faurecia lâche encore -5,4%, Plastic Omnium -3,4%), sur fond d'inquiétudes sur le commerce mondial.



Les ventes de logements neufs ont baissé de 8,9% en octobre aux États-Unis pour ressortir à 544.000 en nombre annualisé, à en croire le Département du Commerce, contre 583.000 attendues en consensus (après 597.000 en sept.)



Au sein du 'Dow', Caterpillar bondit de +5%, Boeing de +4,9%, Visa +4%, Apple +3,9%, Microsoft +3,7%.

Le Nasdaq a été dopé par Salesforces +10,3%, Adobe +7,3%, Align Tech +6,75%, Amazon +6,1%, Netflix +6%, Intuitive Surg +5%, Paypal +4,9%, Micron +4,6%, eBay +3,6%





