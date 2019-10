WallStreet : dopé par les trimestriels, surtout United Health

15/10/2019 | 22:57

Wall Street finit sur une note largement positive mais pas au plus haut du jour: le Dow Jones prend 0,89% (à 27.025, grâce surtout à l'envolée de +8,2% de United Health), le S&P500 +1% (à tout près de 3.000Pts), le Nasdaq +1,24% à 8.148.



Les opérateurs ne semblent pas s'émouvoir de l'esbroufe de la Maison Blanche vendredi, affirmant qu'un accord avait été conclu avec la Chine sur les exportations agricoles alors qu'il n'y a pas d'engagement formel (écrit) et que ce 'deal' n'est même pas mentionnés dans la presse chinoise.



'Pékin aurait besoin d'engager des discussions supplémentaires avant de signer un accord commercial initial', rapporte Wells Fargo, notant aussi que le Secrétaire américain au Trésor a rappelé que les taxes pourraient augmenter en décembre en l'absence d'accord.

Et sur les autres sujets de discorde, aucun accord ne semble envisagé avant 5 semaines... sans oublier que Pékin pose la levée des surtaxes devant entrer en vigueur le 15 décembre comme préalable à toute avancée dans les futures négociations.



Si la hausse l'emporte aujourd'hui, c'est pour partie grâce à quelques bons trimestriels dans le secteur de la 'pharma' (United Health, Johnson & Johnson avec +1,6%) et l'autre motif de satisfaction, c'est le rebond de l'indice 'Empire State' de la Fed de New York qui affiche une progression à +4 ce mois-ci après +2 en septembre alors que le consensus anticipait une certaine stabilité de l'indice en octobre.

Alors que les bourses s'emballent à la hausse, le pétrole, indicateur avancé de l'activité, recule encore de -1,3% à New York, vers 52,8$ : le baril n'a cessé de reculer depuis 5 séances tandis que les indices US ont repris +5% dans l'espoir que les 'grandes avancées' promises par Trump avec la Chine redonne du tonus à l'économie à l'économie mondiale.



Une perspective qui semble s'éloigner si l'on en croit le FMI qui abaisse la prévision de croissance pour les Etats Unis de +2,6% à +2,4% en 2019 et à +2,1% en 2020 (contre +2,3% précédemment).



En Chine la croissance est revue de +6,3% à +6,1%, et 5,8% en 2020 (contre 6%). En Europe, elle serait de de 1,2% (contre 1,3%) et de 1,4% en 2020.



A l'échelle mondiale, la croissance est réduite -0,2Pts à 3,00% (au plus bas depuis mi-2009) et à +2,8% en 2020.



En ce qui concerne les 'trimestriels', United Airlines a dévoilé peu après la clôture un chiffre d'affaire de 11,38 contre 11,42Mds$ attendu mais la compagnie réjouit les analystes avec un bénéfice de 4,07$ supérieur aux 3,97$ attendus (d'où une hausse de +2% en 'after hour').



Ce sont les banques qui ont donné le coup d'envoi ce midi: le groupe Wells Fargo (+1,6%) a fait état ce mardi avant l'ouverture de Wall Street d'un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars sur le troisième trimestre, soit 0,92 dollar par action.



C'est moins bien qu'à la même période l'an passé : la banque avait alors fait état d'un résultat net de 6 milliards de dollars, pour un BPA de 1,13 dollar (contre 1,17$ attendu)... mais il faut tenir compte d'une amende de 1,6Mds$ pour 'l'affaire des faux comptes'. S'agissant des revenus, ils s'inscrivent en hausse, passant de 21,9 milliards à 22 milliards.



Le groupe Goldman Sachs (+0,3%) a dégagé un bénéfice de 4,79$ par action sur le troisième trimestre, contre 6,28 dollars à la même période en 2018. Le consensus visait pour sa part un BPA de 4,86 dollars.



JP-Morgan (+3%) en revanche a satisfait le consensus avec un bénéfice en hausse de 8% à 9.08Mds$, soit 2,68$ contre 2,48$ anticipé. Le chiffre d'affaire progresse également de 8% à 30,1Mds$ grâce au crédit immobilier, au crédit à la consommation et aux activités d'émissions obligataires.



Citigroup (+1,4%) annonce un bénéfice hors exceptionnel de 1,97$ par action (1,95$ attendu) et un C.A en hausse de 1% à 18,57Mds$ (18,5 anticipé).

Le ROE atteint 12,2% contre les 12% prévus initialement.



Le Nasdaq a été soutenu par Nvidia et Charles Schwab +5,3%, JD.Com +3,9%, Micron +3,6%, Alexion +3,4%, Facebook +3,1%, Western Digital +2,6%, Intel +2%, Applied Materials +1,9%, Microsoft +1,5%...





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.