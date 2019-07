WallStreet : écarts symboliques mais pluie de records absolus

16/07/2019 | 00:40

Wall Street est ressorti du rouge peu après la mi-séance pour renouer in extremis avec ses meilleurs niveaux (records) des tous 1ers échanges: le S&P500 a atteint 3.018Pts dès 15H33, le Dow Jones 27.364Pts et le Nasdaq à 8.264 (ils n'ont peu faire mieux par la suite).



Les indices US entament donc la seconde quinzaine de mois de juillet, par une nouvelle cascade de records absolus, en intraday comme en clôture, de façon parfaitement synchrone (c'est devenu une habitude depuis l'élection de Donald Trump): le Dow grappille +0,1%, 'le S&P' (+0,02%) et le Nasdaq +0,17%... des scores qui correspondent exactement à ceux affichés dès 15H30.



Les indices US poursuivent sur leur lancée des 6 semaines précédentes tandis que les taux recommencent à se détendre (surtout en Europe).

Le seul chiffre du jour fut rassurant puisque l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York repasse positif : il remonte de -8,6 à +4,3, alors que le consensus n'anticipait qu'une remontée à +1,5 en juillet.



Compte tenu de la stagnation de Wall Street, les rares variations significatives résultent de 'situations spéciales'.

La chute de -10,6% de Symantec résulte de l'arrêt des pourparlers un vue d'un rachat par Broadcom.

Symantec limite la casse puisque le titre perdait initialement -18%.



Le pétrole s'est replié de -1% sous 60$ (à 59,4$) sur le Nymex alors que la tempête tropicale du weekend a causé moins de dégâts que prévu.

Le secteur 'énergie' a empêché le S&P500 de s'aligner sur les 2 autres indices majeurs: il n'a pu s'avancer au-delà des 3.020 à cause de Cimarex et Range Resource -4,5%, Noble -4,4%, Devon -3,5%, Marathon -3,2%, Concho -3,1%...



