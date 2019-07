WallStreet : en territoire record malgré décrochage du baril

02/07/2019 | 23:56

Wall Street qui avait entamé la séance comme prévu en léger repli s'est 'arraché' au cours de la dernière demi-heure et les 3 indices sont repassés dans le vert, dans le sillage des valeurs 'défensives' (comme les 'utilities' et les promoteurs immobiliers avec +1,8% en moyenne).



Les gains du jour sont modestes mais ils suffisent à propulser le S&P500 (+0,3%) vers un nouveau record absolu de clôture, à 2.973.

Le Dow Jones grappille +0,25% à 26.786 et inscrit sa meilleure clôture de l'année 2019, c'est également sa 3ème meilleure clôture historique derrière les 2 et 3 octobre 2018... mais en réalité sa 2ème meilleure en terme de 'vague' historique.

Le Nasdaq prend un peu plus de 0,2% à 8.106, le Russel-2000 perd de son influx haussier et consolide de -0,28%.



Le 'fait marquant' de cette fin d'après-midi: c'est la lourde rechute du pétrole qui s'est littéralement effondré de -4,7% sur le NYMEX, vers 56,3$, soit pratiquement -4$ (-6%) depuis son zénith de jeudi dernier.

L'accord OPEP-Russie n'a pas réussi à entretenir l'illusion d'une 'rareté' face à la multiplication des signaux de ralentissement conjoncturel mondial... sans oublier que les Etats Unis, premier producteur mondial conforte chaque mois sa position de N°1 et dépend de moins en moins des importations.

Gros dégagements sur Range Resource -8,3%, Apache -6,2%, EOG -5,9%, Devon -4,8%, Valero -4,2%, Conoco -3,5%, Noble -3,1%, Hess -2,5%, Chevron -1,5%, Halliburton -1,3%, Exxon -1,1%.



Le Nasdaq s'est hissé vers 8.107 dans le sillage d'Alphabet +1,2%, Electronic Arts +1,9%, Cisco +2%, Alexion +2,1%, Verizon +2,6%.



Le Nasdaq a longtemps évolué dans le rouge, plombé par Xilinx -2,9%, Western Digital -2,7% (un broker passe de 'conserver' à 'vendre'), Nvidia -2,4%, Applied Materials -2,2%, Micron -1,3%.



Les marchés obligataires continue de miser sur un soutien de la FED dès la fin du mois de juillet, le rendement du '10 ans' décroche pour de bon sous les 2% avec -5,3Pts de base à 1,973%.

Loretta Mester, la présidente de la FED de Cleveland plaide pour que la FED se montre patiente (tout comme Robert Kaplan et James Bullard): Wall Street fait le pari qu'elle ne le sera pas et cela favorise l'or qui reprend +1,3% à 1.407$.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.