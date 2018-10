WallStreet : enfin 1 rebond mais quelques résultats déçoivent

25/10/2018 | 23:04

Après 13 séances de baisse sur 15 et une capitulation de -3 à -4,5% la veille, le temps des rachats à bon compte est venu.



Wall Street avait rouvert en hausse de +1% à +1,5% et ces gains avaient doublé dès la mi-séance, ils ne se sont pas sensiblement amplifiés dans l'après midi : au final, le Dow Jones (+400Pts) engrange +1,65%, le S&P500 et +1,86% et le Nasdaq +2,95%.

Ceci efface un peu plus de la moitié des pertes de mercredi... mais mauvaise surprise après la clôture avec les résultats d'Amazon (-7% en 'after hour') et Google/Alphabet (-4%), bons chiffres en revanche pour Intel (+5%), Mattel (+6% avec des ventes solides aux USA) et Gilead.



Amazon publie un bénéfice de 5,75$/titre (contre 3,08 attendu) mais le chiffre d'affaire s'établit à 56,58Mds$ (contre 57,1 attendu).

Alphabet annonce 13,1$ de profit (10,42 attendu) mais le C.A s'établit à 33,75Mds$ contre 34,05 anticipé).

AK-Streel chutait en 'after hour' de -12% après avoir déçu au niveau des 'earnings' et des ventes.



En ce qui concerne les données 'macro', le bon alternait avec le moins bon: les commandes de biens durables progressent de 0,8% en septembre alors qu'un repli de -1,9% était anticipé en septembre. Hors défense, les commandes sont en baisse de -0,6%.



Le déficit de la balance commerciale américaine s'est établi à -76Mds$ (conforme aux attentes), alors que les exportations ont augmenté de +1,8% et les importations de +1,5%.

Les inscriptions hebdo au chômage affichent +5.000 à 215.000... et enfin, mauvaise surprise mais ans conséquence, les ventes de maisons neuves plongent de -5,5% en séquentiel, à un plus bas de 2 ans (à 553.000,



Le Nasdaq a bénéficié des envolées de Twitter +15,5%, Tesla +9,1% (bénéfices salués), Amazon +7,1%, ASML +6,9%, Adobe +6,1%, Salesforce +5,7%, Incyte +5,5%, Comcast +5%, Nvidia +4,2%, Micro +3,8%, Facebook +3,4%, Apple +2,2%...



Quelques lourdes sanctions sur Align Techno-20,2%, AMD -15,5%, Equifax -14,8%, Newmont Mining -6,8%,



Le Dow Jones et été soutenu par Microsoft +5,8%, Visa +4,7%, Intel +4,5%, Cisco +3,2%.

A noter le bond exceptionnel de +9,9% sur le constructeur Ford, la hausse de 4,75% de General Motors (après plusieurs mois de lourde consolidation, entre 46 et 30,6$, le PER semblait ridiculement faible).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.