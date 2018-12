WallStreet : hausse tempérée par des doutes sur la croissance

12/12/2018 | 23:00

Wall Street a clôturé en hausse, mais après avoir recédé plus de 1% par rapport à ses sommets de la mi-journée.

Le Dow Jones engrange +0,64% (contre +1,7% à mi-séance), le S&P500 +0,55% et le Nasdaq ne conserve que 0,95% sur les +2,25% affichés à la mi-journée.



La principale nouvelle de la soirée est tombée à 22H01, c'est à dire une minute après la clôture de Wall Street: Theresa May met clairement en échec les frondeurs de son propre parti (conservateurs) qui avaient déposé une motion de défiance : elle est rejetée par de 200 voix contre 117 (pour 160 requis).

On retiendra tout de même que plus d'un tiers des membres de la Chambre des Communes n'a pas hésité à voter pour son remplacement, synonyme de la mise en oeuvre d'un 'hard Brexit'.

Theresa May, dans une rapide allocution a remercié ceux qui l'ont soutenue et ne désespère pas d'obtenir quelques aménagements du texte de séparation avec l'UE et des accords douaniers d'ici le vote du texte (probablement début 2019).



La 'City' et les cambistes avaient correctement anticipé ce résultat, la bourse de Londres avait terminé en nette hausse (+1,3%) et la Livre a bondit de +1,1% vers 1,263$ dès l'annonce du résultat.



En revanche, cela n'a pas provoqué d'euphorie sur les indices européens en transactions électroniques, la nouvelle n'a été saluée que par une poignée de points d'indice supplémentaires.

Bénéfice pour Theresa May : elle ne pourra faire l'objet d'une nouveau vote de défiance durant 1 an.

Les chiffres du jour n'ont eu aucun impact, l'inflation est restée stable d'un mois sur l'autre et le 'CPI' se tasse nettement en rythme annuel, de +2,5% en octobre vers +2,2% en novembre.



Côté valeurs, le Nasdaq a été tiré par les rachats sur JD.Com +5,5%, Twitter +5,2%, Broadcom +3,3%, Incyte +3,2%,, Autodesk +2,9%, Xilinx +2,7%, AMD +2,5%, Micron +2,3%, Facebook +1,7%



C'est le secteur des promoteurs qui a réalisé la pire performance du jour avec Duke Realty et Kimco realty -2,8%, Simon Property -2,6%, Realty IMCM -1,7%...



