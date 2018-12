WallStreet : inverse la vapeur, 1 grand classique, baril -4%

10/12/2018 | 22:36

Spectaculaire phénomène d'inversion de la vapeur à Wall Street après 2 heures de chute libre consécutives à l'annonce du report du vote sur le 'Brexit' par Theresa may.

Cet impondérable, devenu largement prévisible et précédé d'un flot de rumeurs allant dans ce sens, a entraîné une vague de liquidation initiale.



Puis, les indices US ont entamé leur remontée dans le cadre d'un scénario désormais bien rôdé et qui devient quasi systématique : les liquidations massives opérées en Europe (en fin de séance) permettent de rapatrier le 'cash' nécessaire pour soutenir Wall Street.



Le Dow Jones est ainsi remonté de 23.880 (il perdait -500Pts, soit plus de 2%) jusque vers 24.500 avant d'en terminer à 24.423 (+0,14%), le Nasdaq très tôt ressorti du rouge a porté son avance à +0,75%, le S&P500 grappille +0,18% vers 2.637Pts.



Wall Street a donc triomphé d'un nouveau 'pic' de stress (aux dépens des places de l'Eurozone) causé par Theresa May qui se voit contrainte de différer le vote qui était programmé demain à la Chambre des communes, afin de disposer d'un peu de temps supplémentaire pour renégocier certaines dispositions du 'Brexit' avec Bruxelles, alors qu'une majorité (un comble !) de députés de son propre parti contestent les conditions de séparation du Royaume-Uni et de l'Union européenne (notamment le quasi ancrage de l'Irlande du Nord -pourtant territoire britannique- dans l'union douanière européenne pour encore 3 ans, au minimum).

Le Parlement britannique pourrait se prononcer après le weekend (il y a une réunion de l'UE inscrite à l'agenda) mais il n'y a pas de certitude en la matière car le risque d'un 'no deal' s'accroît (Theresa May s'y prépare également).

Ce sont les valeurs 'techno' qui ont soutenu le Dow Jones comme le Nasdaq avec Microsoft +2,8%, Intel +2,1% et même IBM (+1,50%).

Sans oublier Facebook (+3,3%) et surtout Broadcom (+4,7%) qui remporte une bataille juridique en Chine face à Apple (accusé d'utiliser une technologie Broadcom sans verser la moindre Royalty).

Du côté des perdants, on retrouvait les valeurs pétrolières avec un baril rechutant de -3,4% vers 50,6$ sur le NYMEX: Apache chutait de -5,3%, Newfield de -5,1%, Range -4,6%, Noble -4%, Valero et Devon -3,5%, Occidental Petroleum -3,2%...



