WallStreet : l'impact de Facebook relativisé, le Dow à +0,45%

Les scores ont très peu évolué à Wall Street de l'ouverture à la clôture, évoluant au sein d'un canal très étroit ne dépassant pas les 0,3% d'amplitude.



Les jeux étaient faits dès la mi-séance : au final, le Nasdaq cède -1% dans le sillage de Facebook (-19%), le S&P500 ne cède que -0,3% et le Dow Jones gagne +0,45%... mais le Russel 2000 se démarque une nouvelle fois avec -0,6%.

Wall Street a peu réagi à une déclaration de Donald Trump qui ne serait pas étonné de voir la croissance US s'établir à +3,8 ou +4% d'ici la fin de l'année (et il espère secrètement que le PIB se rapprochera de +5%).



Le point d'orgue de cette séance de jeudi, c'était la publication des trimestriels d'Amazon: la hausse des profits apparaît spectaculaire (5,07$ par titre contre 2,50$ attendu) puisque plus de 2 fois supérieure aux anticipations... mais cela relève surtout d'une imputation comptable plus favorable à la distribution de dividendes.

En revanche, le chiffre d'affaire, bien qu'en hausse de +39% sur 12 mois (c'est conforme aux attentes) s'établit à 52,9Mds$, contre 53,4Mds$ anticipé, ce qui explique le timide coup de chapeau de +2% relatif aux bénéfices.

Les résultats d'Intel sont également tombés et ils déçoivent, le titre perd plus de 3% hors séance.



Quelques chiffres 'macro' ont été publiés dans l'indifférence générale: les inscriptions aux allocations chômage font apparaître +217.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 21 juillet, un chiffre en hausse (de 9.000) par rapport à la semaine précédente (contre 215.000 attendu).

Le Département du Commerce a fait état d'une progression de 1% seulement des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un rebond de 3% (en excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont accrues de 0,4% en juin, là où le consensus de marché anticipait une hausse de 0,5%).



Cette séance restera marqué par le rebond de quelques pétrolières avec Marathon +7,4%, Valero +6,9%, Halliburton +3,5%.



