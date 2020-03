WallStreet : la FED en fait beaucoup mais cela ne suffit pas

24/03/2020 | 00:06

Wall Street ne finit pas au plus bas du jour, mais ce sera peut-être la seule bonne nouvelle à l'issue de cette séance qui se solde par l'inscription d'une nouvelle pire clôture de l'année, pour marquer l'entame du terme boursier d'avril.

On assiste à un repli de -3% du Dow Jones et du S&P500, le Nasdaq limitant la casse à -0,3%... le Russel 2000 cède -1,1% et préserve in extremis le palier des 1.000Pts.



Et pourtant, la FED met le paquet, les leaders de la Chambre des représentants affirment qu'un accord sur un 'coronavirus Bill' de 2.000Mds$ est sur le point d'être conclu entre les 2 principaux partis.



La FED vient de porter à 1.000Md$ le montant de ses opérations de 'repo' quotidiennes, elle vient d'annoncer l'accélération de son programme de rachats d'actifs à 625Mds$ par semaine, soit 2.500Mds$ par mois, sans horizon de temps, elle accepte en garantie toutes formes de créance (muni-bonds, corporate, dettes hypothécaires... absolument tout), elle garantit les prêts étudiants, elle garantit 300Mds$ de prêts court terme... c'est vraiment du 'no limit'...



Mais cela ne suffit pas.

Car on ne peut imprimer des respirateurs artificiels et du personnel pour traiter les malades en détresse.



L'économie réelle -et de proximité- va être touchée au coeur dans des proportions qui n'ont d'équivalent qu'une guerre. Les activités numériques devraient être les moins touchées, d'où la hausse de Western Digital +10,7%, Microchip +9,8%, Netflix +8,2%, AMAT +5,7%, AMD +5,1%,



Parmi les plus lourds replis au sein du Nasdaq: Cintas -10,3%, Walgreen -6,1%, Incyte -5,7%, eBay -4,5%, Cisco -2,8%,



Le Dow Jones a décroché malgré le rebond de Boeing +11,2%, Home Depot +6,7%,



Les secteurs les vulnérables sont de nouveau l'énergie et la distribution avec Valero -15,6%, Marathon -6%,

Gap -13%, Nordstrom -12,6%,



Mauvaise séance pour le secteur financier malgré la FED : US Bancorp -11,2%, Citigroup -7%, Morgan Stanley -6,3% Wells Fargo -4,7%,



