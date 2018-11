WallStreet : la Maison Blanche souffle le froid,puis le chaud

27/11/2018 | 22:24

Wall Street clôture dans le vert, les 3 principaux indices US finissent même au 'plus haut du jour' (le Dow Jones gagne 0,44%, le S&P500 +0,33%, le Nasdaq ressort du rouge à la toute dernière minute (+0,01%).



C'était plutôt mal parti pour le Dow Jones qui perdait plus de 220Pts dès les 1ers échanges, suite aux menace de Donald Trump la veille de surtaxer 267Mds$ de produits chinois supplémentaires, y compris les smartphones...



Et puis soudain, changement de communication à 180°: un communiqué de la Maison Blanche annonçait que Donald Trump et Xi-Jinping vont avoir un 'déjeuner de travail' lors du 'G-20' en Argentine.

Et le conseiller pour les questions économiques Larry Kudlow surenchérissait en affirmant que le Président avait déclaré qu'il a bon espoir qu'un accord commercial puisse être signé.



C'est une affirmation unilatérale, au lendemain de nouvelles menaces à l'encontre de Pékin... surement une démonstration de 'l'art du deal' de Trump. Mais les chinois n'acceptent jamais un accord sous la contrainte: ils le signent éventuellement, mais ne le respecteront pas.



En fait, Wall Street fait mine de croire ce qui l'arrange.

Et ce furent essentiellement des achats 'indiciels' puis le Russel-2000 termine aux antipodes, à-0,88% : un différentiel de 1,3% entre le 'Dow' et le Russel-2000, partant des mêmes éléments d'actualité, c'est 'singulier' !



Le 'Russel' semble avoir subit l'impact de la chute de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, de 137,9 vers 135,7, mais cela ne surprend guère alors que Wall Street achève un second mois de correction.



Le Dow Jones a été soutenu par Verizon +2,5%, Walgreen +2,2%, Intel et Merck +1,2%.

En revanche, United Techno a décroché de -4,1%, après avoir perdu -6,5% en début de séance.

Au sein du Nasdaq, la chute initiale d'Apple (-2%) a fait rétrograder sa capitalisation vers 825Mds$, c'est à dire légèrement en-deçà de celle de Microsoft, mais Apple est remonté à -0,3% et a repris sa place de N°1 planétaire.



Peu après la clôture, Salesforce chutait de -2,5% sur des anticipations jugées médiocres, malgré des profits très honorables de 0,61$ contre 0,5$ anticipé.



Du côté des changes, le Dollar se renforce vers 1,1290/E (c'est souvent un signe de stress sur les marchés) et le baril de WTI baissait symétriquement de -2% vers 50,3$, avant de se redresser 51,5$, suite aux 'infos' distillées par la Maison Blanche.



