WallStreet : le Dow prend 4,5%en juillet, Apple sans surprise

31/07/2018 | 23:18

Wall Street finit juillet en beauté, sans avoir repris le terrain perdu en 3 séances mais avec des gains mensuels substantiels: le Dow Jones engrange +0,45% (+4,55% sur juillet), le S&P500 +0,5% et Nasdaq reprend 0,7% sur les -1,4% perdus la veille.

Il en termine à 7.671 après avoir testé les 7.700Pts... et il se contente de +1,4% sur le mois écoulé.

Mais les variations du Nasdaq sont anecdotiques en regard du 'market mover' constitué par la publication des résultats d'Apple à 22H30.



Ils ressortent largement conformes aux attentes (notamment au niveau de la marge) alors que la rumeur avait circulé comme quoi Apple allait surprendre avec des ventes supérieures aux attentes.

Elles sont largement en ligne avec le consensus : 53,3Mds$ contre 52,3 attendu, les commandes d'i-Phones se montent à 41,3Mns d'exemplaires contre 41,8 estimé).

Bonne surprise au niveau du prix de vente unitaire (tous modèles confondus) avec un montant de 724$ contre 693$ estimé): l'effet snobisme a joué à plein car les clients ont en effet privilégié le modèle le plus cher qui joue le rôle d'un 'marqueur social'.

Le bénéfice par titre ressort supérieur aux attentes à 2,34$ contre 2,18$ estimé, ce qui soutient une progression de +2,8% en transactions électroniques.

Du côté des statistiques, les chiffres des dépenses et revenus des ménages américains sont identiques à +0,4% respectivement en juillet.



Le taux d'épargne ressort à 6,8% et reste stable par rapport à juin selon les nouvelles normes de calcul.



L'inflation reste très 'sage' avec un taux inchangé à 2,2% et tout aussi stable en données 'core', à 1,9% (hors alimentation et énergie).



Enfin, les coûts salariaux ne dérapent pas: la hausse n'est que de +0,5% au 2ème trimestre et en y rajoutant les primes et autres avantages, le coût de l'emploi progresse de +0,6%, à +2,8% en rythme annuel.



Enfin, l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board s'est inscrit en hausse ce mois-ci à 127,4 (un niveau supérieur au consensus qui était de 126,5), après 127,1 en juin (chiffre révisé de 126,4 en estimation initiale).



Autre mouvement notable ce mardi, le baril rechutait brutalement de -2,5% sur le NYMEX (risque de surproduction si l'Iran échappe au boycott US... Trump veut discuter avec Téhéran d'un nouvel accord), vers 68,35$, d'où les replis de Concho -2,2%, Cimarex -1,7%, Chevron -1,25%.



Le Nasdaq a été dopé par KLA +10,5%, Qualcomm +3,3%, Tesla +2,8%, Electronic Arts et Gilad +2%.



Coté repli, la vedette AMD a recédé -5,6% (après un gain annuel de +90%), Incyte perdait -3%, Seagate -2,6%, Baidu -1,7%, Broadcom -1,6%.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.