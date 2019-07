WallStreet : le 'future' du S&P500 a franchi '3.000' à minuit

04/07/2019 | 01:56

Quel final !

Wall Street a fusé à la hausse au cours de la dernière demi-heure (de cette demi-séance du 3 juillet) afin de pulvériser tous les records à la veille du '4 juillet' : la fête nationale va être une véritable réussite pour les gérants et patrons des entreprises du S&P500 au Russel-2000.



Le Dow Jones bondit de +0,6% à 26.966, le S&P500 de +0,77% à 2.995, le Nasdaq de +0,75% à 8.170 : carton plein, ce '4 juillet' sera festif pour les actionnaires !

Symétriquement, les T-Bonds US reculent vers 1,945% (plancher annuel et sur le '30 ans' également, à 2,485%).

Les marchés saluent la désignation de Christine Lagarde, considérée comme la partisane d'une politique monétaire relativement accommodante (elle avait plaidé à de nombreuses reprises pour la mise en oeuvre de stimuli économiques alors que les pays de la zone Euro voyait exploser leur endettement).



La nomination de l'allemande Ursula von der Leyen (proche d'Angela Merkel) en tant que présidente de la Commission est également vue comme une volonté de 'continuité' et de proximité avec l'OTAN (fermeté envers la Russie).



Aux Etats-Unis, c'est aussi le temps des 'nominations' et Donald Trump a annoncé mardi les noms des 2 candidats retenus pour occuper les deux postes à pourvoir au sein du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Christopher Waller et Judy Shelton (elle est adepte d'un rôle monétaire de l'or métal).



'Ils sont tous deux considérés comme les tenants d'une politique monétaire accommodante', souligne un analyste.



Au niveau des statistiques, l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis ressort en hausse à 51,5 en données définitives pour le mois de juin, révisé par rapport à une estimation flash de 50,6 parue il y a douze jours, et à comparer à 50,9 pour mai.



Cette révision traduit ainsi une accélération qui se retrouve en contradiction avec l'ISM des 'services' en net recul de -1,8Pt: il dévisse de 56,9 vers 55,1 après avoir atteint le mois précédent son plus faible rythme d'expansion depuis 39 mois (le 'tertiaire', c'est 70% du PIB américain).



Le chiffre le plus attendu ce mercredi était celui des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis: le score s'avère une fois de plus décevant avec +102.000 emplois en juin, un chiffre nettement inférieur aux attentes (+140.000) mais petite consolation, le chiffre des créations du mois de mai a été revu de 27.000 à 41.000.



Autre désillusion, malgré les droits de douane imposé à la Chine, le déficit commercial des États-Unis a augmenté de -51,2 vers -55,5 milliards de dollars en mai, selon le Département américain du Commerce (le consensus tablait sur -52,5Mds$), le déficit vis à vis du Mexique atteint un record.



Enfin, le chômage 'hebdo' s'avère satisfaisant : le Département américain du Travail a dénombré +221.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 229.000 la précédente (chiffre révisé de 227.000 annoncé initialement).





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.