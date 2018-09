WallStreet : les 1000Mds$ d'Amazon éclipsent les fondamentaux

04/09/2018 | 23:44

Wall Street a consolidé, c'était attendu... mais après un pont de 3 jours, les acheteurs n'ont pas rendu les armes : ils étaient bien présents et ils ont bien failli faire pencher la balance en leur faveur à la mi-séance, bien aidés il est vrai par Amazon (+2% à mi-séance, record à 2.050,5$, et second entreprise US à franchir la barre des 1.000Mds$ de capitalisation) puis AMD qui explose de +11,5% et franchit le cap des +170% de performance annuelle.



Mais les +1,3% d'Amazon ont été contrebalancés par les -2,6% de Facebook et le Nasdaq s'est effrité de -0,23% à 8.091, le Dow Jones de -0,05% et S&P500 de -0,17% à 2.896,7.



Les vendeurs restent motivés par les incertitudes persistantes sur une évolution plus conflictuelle du commerce mondial, notamment avec la Chine... mais Trump s'en prend également à l'Europe et revient sur ses promesses faites à JC.Juncker début août.

Par ailleurs, les pourparlers commerciaux avec le Canada sont ressentis comme ' tendus ' alors qu'un accord était espéré dans la nuit du vendredi 31 août.



Les acheteurs se focalisent sur les données domestiques et cette l'enquête mensuelle ' ISM ' (Institute for Supply Management) qui traduit une accélération inattendue de l'activité manufacturière au mois d'août (+3,2% à 61,3 au mois d'août (contre 57,3 anticipé) : il affiche son meilleur score depuis mai 2004 (avec 18 secteurs industriels sur 16 en expansion).

Paradoxalement, le rapport IHS Markit (institut allemand) sur ce même secteur manufacturier américain (PMI) ressort en nette baisse, de 55,3 vers 54,7, et c'est le plus mauvais score depuis novembre 2017: une même réalité, 2 visions statistiques inconciliables !

Le Nasdaq a été plombé par JD.Com qui a plongé de -6% (son CEO Richard Liu a été mis en examen ce week-end aux Etats-Unis pour soupçons d'agression sexuelle) puis par Seagate avec -7,7%.

On notait également la chute de Tesla (-4,2%) et des prises de profit sur les ' biotechs ' avec Biomarin -4%, Celgene -3%, Alexion -2,5%.

Repli également de Facebook (déjà évoqué), de Verizon -2,2%, Comcast -1,7%



Amazon a entrainé dans son sillage d'autres géants de la distribution ' classique ' comme Nordstrom +3,5%, Ross Stores +2%, Target +1,7%, Best Buy +1,4%, Apple +0,3%.



Le titre Nike a chuté de -3,2% sur des appels au boycott de la marque par des supporters de Trump après le choix de Colin Kaepernick (joueur de football américain) comme nouvelle icone avec un message politique fort : il s'est agenouillé pendant des hymnes nationaux d'avant match (retransmis sur de nombreuses chaines sportives et généralistes) pour protester contre le racisme et défendre les droits des afro-américains, ce qui ulcère littéralement le Président... et ses électeurs.



C'est une ligne de fracture extrêmement profonde qui divise l'Amérique... mais Nike vise une clientèle internationale jugée plus ' réceptive '.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.