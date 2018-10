WallStreet : les pétrolières et bancaires ont pesé sur le S&P

22/10/2018 | 23:32

Séance très monocorde, à part le 1er quart d'heure.



La lourdeur s'est rapidement installée -et de manière définitive- sur le Dow Jones (-0,50%, à 25.317) et le S&P 500 (-0,43% à 2.756)



Le Nasdaq s'est démarqué à la hausse avec +0,26%, à 7.468 grâce à Adobe +2,5%, Intel +2,3%, F5 Network +2,1%, Netease +2%, Amazon +1,4%, Microsoft et Nvidia +0,9%, Apple +0,6%.



Cette journée était pauvre en actualités, et pas une 'stat' à se mettre sous la dent.



Le 'S&P' a été lesté par le secteur de l'énergie, dans le sillage du géant des services pétroliers Halliburton (-3%) qui fait état d'un resserrement des budgets des entreprises clientes, après plusieurs années de disette.

Son rival Schlumberger a lâché -2,9%, Anadarko -3,2%, Range Resource -4%, Apache -2%.



Le Dow Jones a été plombé par les replis de JPMorgan -1,4% et Goldman Sachs, au sein du S&P500, chute de -3,3% de Citigroup et Bank of America, Keycorp -3,2%.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.