WallStreet : lourde chute du Russel-2000 & de la distribution

13/12/2018 | 23:00

A l'image des places européennes, Wall Street affichait un bon début de séance avec un Dow Jones à +0,6% mais ces gains ont fondu et les 3 principaux indices US longtemps évolué en territoire négatif : le Dow grappille +0,3%, le S&P500 s'effrite de -0,02% et le Nasdaq de -0,4% .



A noter la lourde rechute du Russel-2000 qui décroche de -1,55%: les habillages de bilans de fin d'année ont peut-être débuté, et les small caps qui 'font tache' vont être expurgées des portefeuilles qui seront présentés aux clients d'ici le 31/12.

Le 'fait marquant' de cette séance, c'est aussi le rebond du baril de WTI de +2.8%, vers 52,6$ sur le NYMEX.



Conjoncture à présent: tout comme en Europe, l'inflation semble se calmer aux Etats Unis en novembre puisque les prix à l'importation US ont enregistré leur plus forte baisse (-1,6% en séquentiel) depuis plus de 3 ans, dans le sillage de la spectaculaire rechute de -20% des prix des produits pétroliers.



La hausse de 0,5% des prix à l'import en octobre a été confirmée mais cela ne change rien puisque sur 12 mois, les prix à l'importation ralentissent à +0,7%, le rythme le plus faible depuis novembre 2016.



On apprenait juste après la clôture que les dépenses de Donald Trump pour les cérémonies d'investiture vont faire l'objet d'une enquête criminelle: de quoi ternir un peu plus l'image d'un Président qui entend gérer le pays comme s'il s'agissait de sa holding immobilière personnelle et qui négocie avec la Chine ou le Mexique comme s'il s'agissait d'un concurrent visant un bout de terrain sur la 5ème Avenue.



Tout autre chose mais qui pourrait s'avérer révélateur: Best Buy (-5,2%) concède que les ventes de smartphones s'avèrent assez faibles.



Les écarts indiciels étaient faibles au final mais quelques valeurs se sont détachées du 'ventre mou' du NYSE: General rebondit de +7,3% (à 7,2$) tandis que Monster Beverage plongeait de -7%, American Airlines de -5,5%, Mattel et Under Armour de -5,25%.



Les valeurs bancaires restaient faibles avec Regions Financial -3,4%, Keycordp -3,3%, Wells fargo -1,5%, AMEX -0,7%, Goldman Sachs -0,4%









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.