WallStreet : lourdeur côté Nasdaq, financières bien soutenues

14/01/2019 | 22:49

(CercleFinance.com) -Un peu de lourdeur après les hésitations de vendredi à Wall Street, les vendeurs ont gardé la main jusqu'en clôture, malgré le bon comportement d'ensemble des valeurs financières.

Le Dow Jones cède -0,36%, le S&P500 -0,53%, le Nasdaq -0,94%, le Russel-2000 -1,05%.

Cette journée était exempte d'indicateurs US mais c'est une statistique chinoise qui a marqué les esprits tôt ce matin puisque les excédents vers les Etats-Unis ont grimpé de 11,3 % en 2018, atteignant un record de +323,3Mds$, malgré les sanctions douanières appliquées progressivement contre Pékin depuis mars 2018.



Cette semaine marque le coup d'envoi des 'trimestriels': de prime abord, Wall Street a jugé décevante la publication des résultats de Citigroup, le titre perdant plus de 1,5%.



Mais les investisseurs ont rapidement relativisé les déconvenues sur l'activité obligataire (-21%) qui plombent le chiffre d'affaire global (-2%) car les autres branches se portent plutôt bien.



Le titre termine en hausse de +4% et entraîne les autres valeurs bancaires avec des gains de +1% sur JP-Morgan, Wells Fargo +1,2%, Bank of America +1,3%, Morgan Stanley, Principal Financial et Keycorp +1,8%, State Street +2,2%.

Le Nasdaq a été plombé par Microchip -3,8%, Micron et Tesla -3,7%, Alexion -3,2%, Lam Reearch -2,6%, Apple et Walgreen -1,5%, Intel -1,2%.

Inversement, Facebook rebondit de +1,1%, Activision +1,6% après -9,4% la veille







