WallStreet : nouveau 'sell-off' mais belle réaction haussière

30/10/2018 | 22:52

Il ne fallait vraiment pas rater la dernière heure de cotations !

Alors que la tendance était encore languissante vers 18H30 (S&P500 et Nasdaq en repli de -0,2 à -0,5%, Dow Jones légèrement positif) et encore très hésitante vers 19H30 (les 3 indices globalement à l'équilibre), un puissant 'algo' a arraché les indices US de +2% en ligne droite, sans aucun retracement.

Le Dow Jones s'envole de +1,8% (24.875), le S&P500 et le Nasdaq +1,6% à 7.161.

Si l'optimisme sur la conjoncture était soudain revenu en fin de journée, le pétrole (West Texas Intermediate) a chuté de -1,2%, à 66,2$.



Les traders citent une vague de rachats à bon compte, ce qui est plausible... seul manque le motif du rebond qui s'est enclenché à 1 heure et demi de la clôture.

Peut-être le dernier coup de boutoir à la baisse de 18H30 (S&P à 2.635, Nasdaq menaçant d'enfoncer les 7.000) a provoqué la peur d'une rupture irréversible des supports moyen terme, ce qui était justifié.



Les chiffres du jour étaient de nature à alimenter un rebond des indices US... mais ils ont inscrit leurs plus bas annuels plusieurs heures après leur publication.

Le baromètre mensuel de la confiance des ménages US (Conference Bard) à grimpé de +2,6Pts à 137,9, un plus haut historique depuis l'an 2000 (et le sommet de la bulle des 'dot.com').



Un chiffre record très surprenant vu les 10% perdus par Wall Street en 4 semaines et qui aurait pu (et dû ?) impacter négativement le 'sentiment de richesse', et donc le moral des ménages.



Les rachats à bon compte ont porté sur les ex-vedettes des 9 premiers mois de l'année : AMD +2,1%, eBay +2,2% Facebook +2,9% (+1,5% after hour), Applied Materials +4,2%, Broadcom +4,5%, Comcast +4,8%, Intel +5,2%, Nvidia +9,4%, Take Two +11% (après -7% la veille).

Quelques dégagements ont visé Allergan -7,6%, Incyte -3,6% Biomarin -1,8%.



