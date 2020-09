WallStreet : pas de sursaut pour finir en beauté le trimestre

29/09/2020 | 23:22

Wall Street qui ouvrait sans direction s'est rapidement alourdi mais les pertes ont été largement contenues, les écarts étant stabilisés autour de -0,5% jusqu'à la clôture.



Le Dow Jones et le S&P500 en terminent conjointement à -0,48%, le Nasdaq s'effrite de -0,3%... et le Russel-2000 en termine à mi-chemin, avec -0,4%.

En cette veille de fin de 3ème trimestre 2020, le Dow Jones engrange environ +7%, le S&P500 +10%, le Nasdaq +12,5% (et +24% depuis le 1er janvier).



Ce repli, même limité, reste une déception puisqu'en préouverture, l'indice 'S&P' semblait en mesure d'aligner une 4ème séance positive d'affilée, les opérateurs procédant aux derniers habillages de bilans trimestriels (le 3ème trimestre étant dominé de façon écrasante par les valeurs la 'tech').

Elles n'ont pas fait la différence ce mardi soir, Apple, Amazon et Microsoft perdaient -1% en moyenne, c'est difficile à rééquilibrer.



Les acheteurs n'ont pas abdiqué : on retrouvait Facebook à +1,9%, Micron à +2%, AMD à +2,9%.



L'un des 'faits du jour', c'est l'amende de 920Mns$ que JPMorgan a accepté de payer pour solder les poursuites suite à des manipulations de cours avérées sur les marchés des métaux et des bons du Trésor US: les opérateurs s'attendaient à pire (la pénalité aurait pu être du double en cas de procès) et le titre n'a cédé que -0,8%... une séance banale.



L'après-midi a été marqué par une lourde rechute du pétrole qui affiche -4% à New York (même écart à Londres) et un cours de 39$ sur le NYMEX: cela entraine un nouveau sell-off (un de plus au mois de septembre) sur Chevron -2,8%, Valero -3,2%, Occidental -3,5%, Conoco -3,7%, Schlumberger -5,2%, Halliburton -5,4%, Nal Oilwell -6%, Apache -7,1%



Les 3 principaux indices US ont basculé dans le rouge malgré la publication d'un très bon indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board qui déjoue tous les pronostics en s'envolant de +15 points, (de 86,3 vers 101,8 ce mois-ci) alors que le consensus anticipait un score voisin de 90 points.



Le sous-indice des 'anticipations' fait un bond encore plus spectaculaire de 86,6 vers 104... un tel optimisme surprend vu les incertitudes politiques pré-électorales et les prévisions anxiogènes concernant le risque de 'seconde vague' de Covid-19.



Mais il y a aussi du 'moins bien' aux Etats Unis avec le nouveau creusement de -3,5% du déficit de la balance commerciale américaine, à -82,94Mds$ après 80,11Mds$ en juillet.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.