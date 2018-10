WallStreet : préserve l'équilibre malgré biais restrictif FED

17/10/2018 | 23:56

Wall Street termine quasi stable, sur un biais légèrement baissier, à l'issue d'une séance ou la pression vendeuse s'est manifestée à plusieurs reprises, mais sans 'insister' vraiment.



Le Dow Jones cède 0,35%, le S&P500 et le Nasdaq s'effritent de moins de 0,05%, le Russel-2000, une nouvelle fois vulnérable lâche -0,45%.



Les 'chiffres du jour' ont peu impacté les cours dans la mesure où les opérateurs attendaient fébrilement les 'minutes' de la FED (publiés à 2 heures de la clôture).

Les mises en chantier de logements ont reculé de 5,3% en données CVS le mois dernier aux Etats-Unis mais elles progressent de +3,7% en rythme annuel.

Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, se contracte symboliquement de -0,6% à 1.241.000 mais prend à contre pied le consensus de +3% à 1.280.000, soit un repli de -1% en rythme annuel.

Les 'minutes' de la FED font sans surprise état d'une croissance robuste, de risques liés aux tensions commerciales puis d'un 'raffermissement' des pressions inflationnistes liées aux signes d'accélération des coûts de la main-d'oeuvre.



La plupart de ses membres estiment que les taux d'intérêt doivent continuer d'être relevés jusqu'à ce que la politique devienne modérément restrictive... 'temporairement' ou 'pour un temps'.

C'est une évolution notable par rapport aux précédentes délibérations qui visaient plutôt à la mise en oeuvre d'un taux 'neutre' (après la disparition du terme 'accommodant' d'un précédent communiqué).



Cela aurait pu faire réagir négativement Wall Street, mais à 48H de la journée des '3 sorcières', les vendeurs se montrent circonspects, d'autant que des poids lourds du S&P500 commencent à dévoiler leurs programmes de rachats ('buybacks') pour le dernier trimestre.



La séance s'est soldée par un regain d'intérêt pour les valeurs financières suite à l'évocation par la FED d'une politique de taux plus 'restrictive', d'où les hausses de Goldman Sachs +3%, Morgan Stanley +2,7% PNC Financial +2%, Metlife +1,9%, Wells Fargo +1,4%, Bank of America +1,3%, JP-Morgan +1,1%.



Cela aurait dû profiter au Dow Jones mais la chute d'IBM -7,6% a plombé l'indice historique.

Le secteur de la distribution a pesé sur le S&P500 avec Macy's -5%, Kohls -3,5%, Dollar Treet et Ross Stores -1,4%...





