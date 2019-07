WallStreet : pullback limité après un NFP meilleur qu'attendu

07/07/2019 | 22:59

Wall Street finit en baisse, mais loin de ses plus bas du jour (-0,6%) affichés à la mi-séance.

Le Dow Jones recule ainsi de -0,16%, le S&P500 de -0,18% et le Nasdaq Composite cède -0,1%.

Wall Street aligne une 4ème semaine de hausse sur une série de 5, après une 'pause' presque à l'horizontal lors de la dernière semaine du mois de juin.

La gain hebdo s'élève à 1,2% sur le Dow Jones, +1,65% sur le S&P500 et près de +2% sur le Nasdaq.



Les 'futures' ont décroché dès la publication du 'NFP' à 14H30: l'économie américaine a créé 224.000 emplois non agricoles alors que le consensus s'était pratiquement aligné sur les chiffres publiés par ADP 48H auparavant.

Le Département du Travail a également publié un taux de chômage en hausse de 0,1 point à 3,7% au lieu d'une stabilité attendue à 3,6%.



Le taux de participation de la population active est resté quasi inchangé à 62,9% et que le revenu horaire moyen dans le secteur privé non agricoles n'a augmenté que de 0,2% en juin, soit +3,1% en rythme annuel: les chiffres de juin marquent un coup d'arrêt à la dégradation du marché du travail depuis le début de l'année: la moyenne mensuelle était tombée à 164.000 contre 223.000 l'an dernier... et voilà que le mois de juin renoue avec les niveaux de 2018.



Le spectre d'un ralentissement de la croissance s'éloigne tandis que la faiblesse de l'inflation ne s'apparente clairement pas à de la déflation: la FED ne se sentira pas dans l'urgence de baisser fortement son taux directeur dans 4 semaines, à moins que d'autres chiffres bien plus alarmants concernant la consommation ou l'activité industrielle ne tombent d'ici le 31 juillet.



Les marchés obligataires ont revu à la baisse leurs anticipation de réduction des taux d'intérêt au second semestre et le rendement du T-Bond 2029 a repris 8Pts de base à 2,035% .



Le Nasdaq-100 a été plombés par Electronic Arts -4,6%, Regeneron -3,6%, Vertex -2,6%, Nvidia -1,6% et le secteur pharmaceutique a également pesé sur le S&P500 avec Merck -1,50%, Bristol-Myers -1,45%, Johnson & Johnson et Pfizer -1,1%: Donald Trump averti les 'labos' qu'un décret va être adopté en vue de baisser drastiquement les prix des médicaments, y compris via un 'alignement sur les tarifs les plus bas pratiqués dans le monde'.



Comme d'habitude, Donald Trump fait une annonce spectaculaire en vue de faire bouger les lignes et Wall Street espère qu'il fera machine arrière comme pratiquement à chaque fois qu'il obtient une petite 'avancée' qui sert sa campagne électorale.



