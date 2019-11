WallStreet : renonce sans gloire à une 7ème semaine de hausse

22/11/2019 | 23:08

Wall Street n'a pas réussi à effacer les modestes pertes des 3 séances précédents (l'espoir subsistait encore à la mi-séance mais le marché semble s'être complètement endormi dans l'après-midi, comme si les opérateurs étaient partis prématurément en weekend).



Au bout de 4 heures (épuisantes pour les nerfs) de stagnation complète, le Dow Jones clôture en hausse de +0,4% et renoue avec les 27.875 (pour un repli hebdo de -0,5%), le S&P500 grappille +0,2% (à 3.110), le Nasdaq +0,16% à 8.515 (soit -0,25% sur la semaine... il paraissait tellement facile d'aller inscrire un 7ème gain hebdo d'affilée).



Le Russel-2000 terminait en hausse de +0,31% vers 1.589 mais cède environ -0,3% sur la semaine.



Avec des scores de -0,25 à -0,5% hebdo, s'impose le sentiment qu'au lieu de consolider après une succession de records absolus, les marchés ne font que stagner.



Trump a tenté une nouvelle fois -mais en vain- d'euphoriser Wall Street en annonçant qu'un accord commercial est 'potentiellement très proche' (ce n'est qu'une 36ème variation sur le même thème depuis 2 mois, où l'accord 'imminent' ne se concrétise jamais... mais les opérateurs ne vendent jamais car 'l'accord finira bien par être signé').



Les (bons) chiffres US du jour n'ont eu aucun impact : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 96,8 points au mois de novembre, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 95,7 points (contre 95,5 points en octobre).



L'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier des Etats-Unis ressort à 52,2 en estimation flash pour le mois de novembre, à comparer à 51,3 pour octobre.



Les analystes étaient un peu moins optimistes : le consensus visait une estimation flash à 51,5.



S'il fallait retenir un élément de ce vendredi 22 novembre complètement insipide c'est que cette séance fut celle de la revanche des ' grandes enseignes ' et des ' marques ' avec Nordstrom +10,6%, Macy's +5,2%, L.Brands +4,9%, Gap +4,4%, JC Smuckers +4%, Ralph Lauren +3,6%. Enfin un comportement un peu rassurant de la distribution à 3 séances du pont de 4 jours Thanksgiving.



La Nasdaq a été soutenu par Netease +5,4% Biogen +3,7%, Regeneron +2,8%, Baidu +2%, Fastenal +1,6%...

Sa hausse a été freinée par Tesla -6,1%, KLA -1,9%, Intel -1,1%, AMD et Applied Materials -0,9%,



Quelques hausses côté pétrolières avec Range Resources +11,8%, Marathon Oil +2,6%, Cabot Oil +2,1%, Williams +1,4% mais du moins bon également dans le même secteur avec Hess -3,8%, Technip -2,2%, Valero -1%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.