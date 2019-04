WallStreet : repli à la marge, la FED voit +1,75 à +2% de PIB

15/04/2019 | 23:53

Wall Street s'effrite de 0,1% au final: les scores étaient acquis dès la mi-séance et les indices US ont plutôt bien résisté aux résultats fraîchement accueillis de Goldman Sachs (-3,8%) et Citigroup -0,1%).

Il y avait peu de catalyseurs pour donner une impulsion à Wall Street et cela s'est nettement ressenti.

Au niveau macroéconomique, les investisseurs espèrent que les indicateurs économiques qui paraîtront cette semaine confirmeront la bonne résistance de l'activité aux Etats-Unis.



Charles Evans de la FED note que les dernières 'stats' US étaient plus vigoureuses : lui et ses collègues anticipent une croissance de +1,75% à +2% aux Etats Unis en 2019.



Un sentiment positif confirmé par l'indice Empire State de la Fed de New York qui s'inscrit en hausse ce mois-ci pour s'établir à 10,1, après 3,7 en mars 2019, alors que le consensus anticipait une progression un peu plus contenue à 8,0.



Le S&P500 a été soutenu par des valeurs plutôt défensives comme Schlumberger +1,6%, Walgreen +1,5%, Bristol Myers +2%, Biomarin +2,1%,



Mauvaise journée en revanche pour les éditeurs de jeux vidéo avec Electronic Arts -3,9%, Activision -3,2%.



Le Nasdaq a également été plombé par JD.Com -3%, Nvidia -2,8%, AMD -1,9%.

Le 'S&P' a reculé dans le sillage de Goldman Sachs (déjà évoqué), Morgan Stanley -1,3%, JP-Morgan -1,1%



Revenons quelques instants sur les résultats du jour : Goldman Sachs a annoncé ce lundi un bénéfice net de 2,25Mds de dollars au premier trimestre 2019, soit 5,71$ par action, contre un consensus de l'ordre de 4,97 dollars.



C'est toutefois en net retrait par rapport à un bénéfice de 6,95$ sur la même période en 2018.



'GS' espère réaliser un meilleur second trimestre 2019 grâce à la vague d'IPO qui se profile au cours des 2 prochains mois.



Le chiffre d'affaire a reculé de -13%, pour se situer à un peu plus de 8,8 milliards de dollars... mais c'est inférieur aux attentes (consensus autour de 9Mds$ et ceci explique un recul de -2% en préouverture à Wall Street.



Les résultats de Citigroup semblent plus satisfaisants avec un bénéfice de 4,71Mds$, soit 1,87$/titre (1,80 attendu) et le chiffre d'affaire est quasiment conforme, à 18,57Mds$ (contre 18,68 attendu).



Les banques qui ont comme d'habitude les premières à dévoiler leurs trimestriels seront suivies, cette semaine, par d'autres géants comme Johnson & Johnson ou PepsiCo.



