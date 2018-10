WallStreet : retour du 'full risk on' et hausse algorithmique

16/10/2018 | 23:32

Wall Street s'offre une de ses plus fortes progression intraday de l'année 2018, avec un Nasdaq à +2,9%.



Tous les commentateurs répètent en coeur que Wall Street salue de 'bons résultats', alors qu'en fait il s'agit de ceux du seul Morgan Stanley (+5,8%) : +1% dès l'ouverture et +2,2% de hausse à l'arrivée pour le Dow Jones et le S&P500 pour cet unique motif, c'est 'très bien payé' !



Alors, il y a en plus le rapport 'Jolt' sur les 'jobs disponibles' qui traduit une belle santé du marché du travail... mais d'habitude, il est dévoilé dans l'indifférence générale car le nombre d'emplois proposés varie fortement au fil des mois et s'avère traditionnellement plus élevé en octobre avec les recrutements massifs de CDD dans la distribution avant la période des fêtes.



Autrement dit, une statistique 'montée en épingle' (flagrante exagération de son importance réelle) pour tenter de justifier une hausse dont tout trahit le caractère 'orchestré' et complètement algorithmique, avec une progression d'une régularité de métronome (impressionnante) qui ne peut résulter que d'une programmation implacable de la hausse des indices à 72H de la séance des '4 sorcières'.



Les autres chiffres du jour ne sont pas enthousiasmants : la production industrielle aux Etats-Unis a augmenté de seulement +0,3% au mois de septembre (grâce notamment au secteur manufacturier et minier) mais le rythme annuel ralentit au 3ème trimestre, de +5,2% au 'T2' à +3,3% cet été.



Enfin, l'indice NAHB (fédération professionnelle des constructeurs de maisons individuelles) progresse à 68 contre 67 en septembre, alors que le consensus l'attendait stable.



Voyons l'actualité des titres : Tesla prend +6,5% alors qu'un juge a validé l'accord entre la SEC et Elon Musk concernant le montant de l'amende et le renoncement à diriger le groupe.



Très forte hausse du compartiment des 'biotechs' avec Biomarin +6,6%, Regeneron +5,6%, Alexion +5,1%, Incyte et intuitive +4,6%.



Retour en force sur les leaders de 2018 avec Adobe +9,5%, AMD +7,3%, Autodesk +5,1%, Symantec et Xilinx +4,5%, Qualcomm +3%, Comcast +2,6%, Apple et Micron +2,1%.

Aucun repli au sein du Dow Jones, Microsoft prend +3,2%, Apple +2,1%.



Peu après la clôture, Netflix explosait de +12% avec un bénéfice par titre de 0,89$ contre 0,68$ estimé (supérieur de 30% par rapport au consensus), le titre prend donc +16% ce mardi (il affichait +4% avant ses résultats).





