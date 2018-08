WallStreet : sans tendance apparente, en net repli sans Apple

01/08/2018 | 23:16

Le communiqué final de la FED met l'accent sur la force de l'économie américaine et la nécessité d'adapter sa politique monétaire à des données vigoureuses dans de nombreux domaines.



Le S&P500 s'effrite de -0,1%, le Dow Jones de -0,32% (plombé par Caterpillar avec -3,7%), le Nasdaq prend +0,45% à 7.707Pts.



Apple finit au plus haut, de la séance et de l'histoire, affichant un gain de +5,96% à 201,5$ et une capitalisation record de 973,3Mds$ (selon le dernier décompte officiel de titres en circulation communiqué aux marchés mercredi soir après la clôture, ce qui retranche 17Mds$ aux estimations qui circulaient en séance).

Il ne manque plus que 2,8% pour inscrire une valorisation à 13 chiffres (et 12 zéro): un trilliard de $.



Outre l'impact majeur d'Apple (qui compte pour plus de 50% de la hausse du jour), le Nasdaq a également bénéficié des hausses de Biogen +2,9%, Chipotle +2,1%, Verisign +2%, Vertex, Intuitive et Paypal +1,6%, Intel +1,5%.



Côté replis, Baidu plonge de -7,7% (toujours concurrencé par Google), Express Scripts chute de -6,3%, Akamai de -4,8% (malgré des résultats meilleurs que prévus), Macy's -4,5%...



Parmi les signes de bonne santé de l'économie américaine, il y a eu la publication du rapport ADP.

L'enquête mensuelle indique que le secteur privé US a créé +219.000 nouveaux emplois au lieu de +185.000 attendus (effet 'tax reform') et le chiffre de juin a été révisé de +4.000.



Les investisseurs ont pris connaissance un peu plus tard du repli de l'indice ISM (Institut for Supply Management) qui passe de 60,2 à 58,1 pour le mois écoulé (le consensus visait un repli plus modeste, vers 59,2).



Publié un peu plus tôt dans l'après-midi, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit s'était contracté insensiblement, de 55,4 en juin à 55,3 en juillet.



Cela n'empêche pas les T-Bonds US d'afficher ce soir un rendement de 3,005% sur le '10 ans' et 3,125% sur le '30 ans'.

ce ne sont pas les taux à 3% qui vont inquiéter Wall Street demain, mais la confirmation, après clôture que Donald Trump a bien l'intention d'imposer des droits de douane à 25% sur 200Mds$ de produits chinois importés aux Etats Unis (la deadline est repoussée du 30 août au 5 septembre).



Jusqu'à mercredi soir 22H, Wall Street pensait que c'était du bluff, à 99%, vers 22H30, ce n'était plus que du 95%... toujours pas de quoi s'écarter du scénario habituel poursuivi par Trump dans son 'art du deal'.



