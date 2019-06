WallStreet : scores acquis dès jeudi pour les '4 sorcières'

21/06/2019 | 22:45

Pas de scénario spectaculaire pour cette séance des les '4 sorcières', ce fut même soporifique... tout semblait 'sous contrôle'.

Wall Street consolide marginalement et clôture sans avoir évolué par rapport à l'effritement observé à la mi-séance : le S&P500 cède 0,13% à 2.950 après avoir très brièvement testé 2.964 (à 17H08), niveau qui constitue le nouveau plus haut absolu 'intraday'.



Même en léger repli ce vendredi, le 'S&P' est bien parti pour valider son meilleur mois de juin depuis les années 50.



Le Dow Jones qui s'est hissé vers 26.900 (à 17H10, il affichait +15% de performance annuelle) a tutoyé son record du 3 octobre dernier à 0,2% près: il recule finalement de -0,13% à 26.719 et ne bat pas son précédent record des 26.838Pts du 3 octobre dernier, mais il engrange +2,4% hebdo.



Le Nasdaq perd 0,3% environ vers 8.028, après avoir buté sur 8.070 (également vers 17H10): il engrange cependant +21% au 1er semestre.



Le recul des indices US est cohérent par rapport au 'flash PMI' qui confirme que les perspectives macro-économiques s'assombrissent aux Etats Unis: le PMI 'composite' d'IHS Markit (estimation 'flash' du mois de juin) chute de 50,9 vers 50,6E.

Le secteur des 'services' se dégrade également avec une estimation 'flash' à 50,7 contre 50,9 au mois de mai (plus faible score depuis mars 2016) mais pas autant que le PMI manufacturier qui décroche de 50,5 vers 50,1, à la limite de basculer en récession (c'est le plus mauvais score depuis septembre 2009, soit presque 10 ans).



Petite consolation avec les ventes de logements anciens : selon la NAR (National Association of Realtors), il y a eu 5,34 millions de transactions (total annualisé) en mai, soit une hausse de +2,5% par rapport à avril, 2 fois supérieure au consensus de +1,2%, à 5,3 millions.



Le pétrole qui avait flambé la veille de +6% n'a rien reperdu malgré la reculade de Donald Trump qui a suspendu une frappe contre l'Iran la veille: le 'WTI' a pris encore +1% à 57,65$ et gagne +5,3% cette semaine.



Cette hausse a soutenu Valero +2,7%, Concho +1,8%, Oneok +1,7%, Exxon +1,4%



Parmi les principaux replis, on notait Align Techno -4,2%, AMD -3%, Micron -2,6%, Xilinx -2,3%, Paypal -2,2%...







