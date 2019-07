WallStreet : se réveille vers 19H30, clôture près des records

23/07/2019 | 22:40

Wall Street a franchement retrouvé tout son allant à partir de la mi séance (19H30) et le S&P500 (+0,68%) a triplé ses gains de la matinée pour en terminer au plus haut du jour, à 3.005,5Pts, ce qui constitue sa 3ème meilleure clôture de tous les temps.





Le Dow Jones grimpe de +0,65% à 27.350 (seconde meilleure clôture de l'histoire après les 27.359 du 15 juillet).

Le Nasdaq, parti de zéro en fin de matinée, engrange +0,58% à 8.251 (seconde meilleure clôture historique après les 8.258 du 15 juillet, niveau proche du record absolu des 8.264, un record situé à 0,15% des niveaux affichés ce soir).



Parmi les catalyseurs du jour, on retrouve celui de la veille, c'est à dire l'imminence d'une rencontre entre Mnuchin et Liu He (ça peut resservir jusqu'en début de semaine prochaine).



Cette euphorie après un lundi franchement terne est d'autant plus inattendue que la séance .

Seuls les chiffres des ventes de logements anciens étaient attendus à 16H et ils déçoivent légèrement : la NAR (National Association of Realtors) a fait état d'une baisse de -1,7% des reventes de logements anciens, à 5,27 millions en rythme annuel au mois de juin (le consensus anticipait pour sa part une baisse de -0,2%, à 5,35 millions).

Ces chiffres ne peuvent naturellement pas expliquer l'accélération haussière de 19H30 à 22H.



Bonne nouvelle en revanche sur le front budgétaire américain : les parlementaires des principales formations politiques siégeant à Washington ont réussi à trouver un accord, valable deux ans, sur le relèvement du plafond de la dette et le financement des services fédéraux.



Plus aucun 'shutdown' ne devrait survenir avant le 31 juillet 2021.



'Cela permet d'écarter la perspective d'un défaut sur la dette qui aurait eu de terribles conséquences sur l'économie', souligne un opérateur.



Les résultats des entreprises apportent également un surprenant soutien avec outre-Atlantique Coca-Cola (+6,1% et nouveau record absolu avec des résultats supérieurs aux attentes) ou United Techno (+2%).



Peu après la clôture, Texas Instruments bondissait de +6% grâce à un bénéfice 'ajusté' de 1,29$ par action contre 1,22$ anticipé (à comparer avec 1,4$ au T2 2018).

SNAP a publié une perte très inférieure aux attentes -0,06$ contre -0,10$ par titre) et un chiffre d'affaire de 388 millions (supérieur de 5% aux attentes): le titre s'envolait de +11% en transactions électroniques.



Inversement I-Robot plongeait de -14% sur l'abaissement de ses objectifs du fait de la guerre commerciale sino-américaine.





Le Nasdaq a été dopé par Biogen +4,9%, Regeneron +4,3%, Jd.Com +3,9%, Fastenal +3,4%, Tripadvisors +3,2%, Nvidia +2,5%, Gilead +2,3%, AMD +2%, Texas Instruments +1,6%.



Quelques replis avec Incyte -3,9%, Qualcomm -2,4%, CSX -1,4%, Netflix -1,1%



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.