WallStreet : séance transparente, meilleur trimestre en 5 ans

28/09/2018 | 23:32

Le 3ème trimestre s'était en réalité terminé jeudi : cette dernière séance du mois et du trimestre s'est inscrite sous le signe d'un contrôle algorithmique absolu, avec une clôture d'une précision diabolique pour le S&P-500 à 2.914Pts, soit 0,0001% de variation.



Le Dow Jones grappille +0,07% (-1% hebdo), le Nasdaq Composite +0,06% à 8.047 (+0,75% hebdo).

Ces scores sont anecdotiques, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce que le mois de septembre -de mauvaise réputation boursière- se termine sur une note positive pour les 2 indices sur 3 (+0,43% pour le 'S&P', +1,9% sur le 'Dow', au détriment du Nasdaq avec -0,8%).



Enfin le troisième trimestre s'avère faste: le S&P s'envole de +7,2% (meilleure performance trimestrielle depuis fin 2013), à égalité avec le Nasdaq, le Dow s'impose avec un bond de 9%... et le 'VIX' finit près de ses planchers de 6 mois, à 12,1.



Facebook a chuté de -2,6% (faille de sécurité ayant affecté 50 millions de comptes) et entrainé Twitter (-3,3%) dans son sillage.

Deux beaux éclairs haussiers avec Intel +3,1% (objectif de ventes confirmé) et Nvidia +5,1% (objectif de cours relevé par un 'broker').



Mauvaise journée pour les banques, Citigroup chute de -1,7%, JP-Morgan et Goldman Sachs de-1,5%.



Scores disparates au sein des pétrolières, Marathon -3,7%, Valero -1,3% face à Anadarko +1,5%, Devon +1,5%.



Côté chiffres, il est manifeste que leur impact sur la tendance a été négligeable, voir nulle: les revenus des ménages ont progressé de +0,3% en août, les dépenses ralentissent à +0,3% (contre +0,4%).



L'indice de confiance des consommateurs du Michigan a été mesuré à 100,1 en 'version définitive' points au mois de septembre, alors que les économistes l'anticipaient revu à 100,5 points: ceci confirme la forte hausse du moral par rapport à son niveau de 96,2 points affiché au titre du mois d'août : il semble suivre fidèlement la pente ascendante du Dow Jones et du Nasdaq.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.