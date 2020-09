WallStreet : seconde séance de hausse sans catalyseur évident

28/09/2020 | 22:51

Les indices US ne déçoivent pas et ont maintenu ou amplifié leurs gains initiaux : le Dow Jones engrange +1,5%, le S&P500 +1,6% et le Nadsaq est venu coiffer tout le monde sur le poteau avec +1,85% (qui s'ajoutent aux +2,2% de vendredi, soit plus de 4% en 48H).



La Bourse de New York ne pouvait s'appuyer sur aucun ' market mover ' ce lundi (pas plus que vendredi d'ailleurs) : le rebond résulte peut-être de rachats de 'short' à 3 jours de la fin du 3ème trimestre, dans le cadre d'habillages de bilans trimestriels, alors que le S&P500 venait de tester un palier technique important (3.200) puisqu'il évolue par ' marches ' de 200Pts à la hausse comme à la baisse depuis la mi-mai.



Pourtant, les chiffres d'infections aux Etats-Unis ne reculent pas autant que prévu', s'inquiète Danske Bank, et Loretta Mester, une des membres de la FED (Cleveland) rappelle que la reprise US demeure fragile.



Wall Street témoigne d'une confiance retrouvée à la veille du premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden... le candidat démocrate qui est souvent victime de ' petites absences ' lors de ses meetings.



Trump sera de son côté handicapé par la révélation de l'absence de paiement d'impôts durant une dizaine d'année (sur les 15 précédent son élection) grâce à l'imputation de pertes subies au début des années 2000 (faillites immobilières, notamment de casinos à Atlantic City)... alors qu'il s'était fait élire en 2016 en vantant ses nombreux 'succès' en tant qu'homme d'affaire (il fut sauvé de la banqueroute par son père à maintes reprises).



Les intervenants de marché s'intéresseront aussi à l'enquête d'ADP mercredi, aux indices manufacturiers PMI d'IHS Markit, qui tomberont plus tard dans la semaine, ainsi qu'aux chiffres officiel de l'emploi aux Etats-Unis, attendus vendredi.



Du coté des valeurs, le secteur pétrolier a dominé le classement sectoriel (le baril ne fait pourtant pas grand chose, il grappille +0,7% vers 40,5$) avec Devon +11,6%, Diamondbak +5,3%, Technip +5,1%, Marathon +4,6%, Mohawk +4,4%, Apache +4,3%, Chevron +2,9%.



Le Nasdaq a refranchi les 11.000 dans le sillage de Incyte +4,4%, Skyworks +4,3%, Microchip +4,1%, Qualcomm +3,5%, Tesla +3,4%, Intel +3%, Amazon +2,5%, Apple +2,4%...





