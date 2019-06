WallStreet : semaine parfaite, 2/3 des pertes de mai effacées

07/06/2019 | 23:13

Wall Street en termine sur une belle hausse (+1,1% en moyenne sur les indices historique, le Nasdaq bondit de +1,65%) malgré un 'NFP' (rapport sur l'emploi) décevant... mais qui conforte les anticipations de baisse de taux aux Etats Unis dès milieu de l'été puis tout au long de l'automne si les signaux de ralentissement se multiplient.



Le principal enseignement de cette semaine qui se conclut par une hausse canon de +4 à +4,4% des indices US, c'est que le risque de déception sur l'activité (et les profits) est complètement balayé par l'impact positif supposé d'une baisse de taux sur les actions.



Les investisseurs semblent également optimistes sur l'évolution des relations entre Washington et Pékin à 3 semaines du G20 d'Osaka (Xi-Jinping a plaidé depuis le somme de St Petersbourg pour le multilatéralisme économique, et non le repli sur soi).



Les indices US ne finissent pas au plus haut du jour mais pas de signe de faiblesse non plus en fin de parcours: les acheteurs n'ont jamais laissé filer les scores alors que quelques prises de profit auraient été justifiées alors que de nombreux titres ont pris plus de 10% cette semaine.



Au final, Wall Street ce sont deux tiers des pertes du mois de mai qui se retrouvent effacées en 5 séances (carton plein à la hausse pour le Dow Jones).

La plupart des commentateurs créditent Jerome Powell de cette performance suite à cette intervention mercredi ou il promet d'utiliser au besoin les instruments déjà testés lors de la crise de 2008/2009.



C'est un véritable boulevard qui s'ouvre pour un cycle de baisse du loyer de l'argent (et probablement jusqu'aux élections présidentielles US) car Donald Trump est 'l'homme des taux bas', comme il se qualifie lui-même.



Le chiffre du jour à présent : 'NFP', le dernier rapport américain sur l'emploi est très décevant avec 75.000 créations alors que les économistes attendaient en moyenne 180.000 créations de postes le mois dernier (100.000 créations de moins que prévu).

Le chiffre d'avril est abaissé de -39.000 à 224.000 et celui de mars de -46.000 à +153.000.

Le taux de chômage reste apparemment très bas, à 3,6% mais le taux de participation de la population active n'est que de 62,8%.



Les chiffres du jour ne sont pas une vraie surprise puisque selon l'enquête ADP publiée mercredi, les créations de postes très largement inférieures aux attentes (+27.000 contre 271.000 en avril) dans le secteur privé avait refroidi bon nombre d'intervenants.

Les taux poursuivent leur décrue, le '10 ans' retombe sous 2,08%, le '3 ans' a inscrit un plancher à 1,745% (soit 3 détentes de taux anticipées d'ici 1 an).



Les vedettes du jours furent Illumina +5,3%, Workday +4,6%, Twitter +3,7%, Vertex +3,4%, Ross Stores +3,3%...

Les GAFAM ont retrouvé des couleurs avec Facebook +3% Amazon et Microsoft +2,8%, Apple +2,7%, Alphabet +2,1%.







