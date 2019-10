WallStreet : soutenu par certains trimestriels, Amazon déçoit

24/10/2019 | 23:32

Wall Street en termine pour la 4ème séance consécutive dans des marges étroites et ce jeudi soir sans direction : le Dow Jones s'effrite de -0,1%, le S&P500 gagne 0,2% à 3.010 (3ème meilleure clôture de l'histoire et le Nasdaq engrange +0,8% dans le sillage de Tesla qui bondit de +18% vers 303$, de LAM Research +14% et d'Applied Materials avec +9% (ce qui compense les -9,1% d'e-Bay).



Le point d'orgue de la séance, c'était les résultats d'Intel (+5% en 'after hour' sur l'anticipation d'une hausse de la demande et de l'accélération de la production) puis ceux d'Amazon (-6,7%) qui déçoivent.

Amazon dévoile un bénéfice de 2,1 milliards de dollars au T3, soit 4,23$ par action (contre 4,59$, anticipé), pour un chiffre d'affaires de 69,98 milliards de dollars (contre 68,83 milliards anticipé).

Les prévisions pour le 4ème trimestre déçoivent avec un C.A compris entre 80 et 86,5 milliards de dollars contre un consensus de 87,4Mds et un bénéfice d'exploitation compris entre 1,2 et 2,9Mds, loin des 4,19Mds$ espérés... d'où le trou d'air après la clôture



Les 'stats' US de l'après-midi s'avèrent sans effet, comme le démontre le dernier chiffre du jour: la NAR ( National Association of Realtors) a fait état ce jeudi d'un repli de 0,7% des ventes de logements neufs en nombre annualisé en septembre à 701.000

(le consensus anticipait 710.000).



A noter, les ventes de logements neufs pour le mois d'août ont été revues à la baisse, passant de 713.000 à 706.000.



les chiffres des commandes de biens durables sont ressorties en baisse de 1,1% en septembre 2019, là où les économistes ne craignaient en moyenne qu'un recul de 0,6%.



Cette contraction nettement plus forte que prévu intervient après une hausse timide de 0,3% le mois précédent, chiffre d'ailleurs un peu révisé par rapport à une estimation initiale qui était de +0,2%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile et dont les commandes ont chuté de 2,7% en septembre, le niveau des commandes n'a baissé que de -0,3%, contre un consensus de -0,2%.



Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 212.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 218.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 214.000) contre 216.000 attendu.



Les opérateurs semblent bien d'avantage préoccupés par les trimestriels et comme d'habitude, les 'bonnes surprises' l'emportent largement sur les mauvaises (du fait d'une sous-évaluation systématique des anticipations).

Alors qu'un tiers exactement des valeurs du S&P500 ont publié, 80,5% affichent des résultats supérieurs aux attentes (mais qui sont inférieurs à ceux du second trimestrepuis plus encore par rapport du 1er).



Seuls 13% des publications déçoivent : le 'gadin du jour' revient à Twitter avec -20,8%, Ford perd -6,6%, Nal Oilwell -4,2%... et Technip-FMC -11,5% (contre -10,8% à Paris).



Parmi les 'bonnes surprises', on notait Align Techno +14,7%, Applied Materials +9%, Paypal +8,6%, KLA +6,3%, F5 Network et Micron +5,5%.

De belles hausses également sur Citrix +4%, Western Digital et Adobe +3,2%, Microsoft +2%.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.