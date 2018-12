WallStreet : succombe de nouveau aux doutes sur la croissance

14/12/2018 | 23:36

Wall Street s'est enfoncé tout au long de la séance et finit au plus bas: le Dow Jones chute de -2% vers 24.100 , le S&P500 de -1,9% -2,3% pour le Nasdaq qui bascule sous le seuil psychologique des 7.000, vers 6.970).

Enfin, le Russel-2000 chute de -1,55% (exactement le même score que la veille !).

C'est une nouvelle semaine de repli avec -1,25% sur le S&P500, -1,2% sur le Dow Jones... et le Nasdaq limite un peu la casse avec -0,85%.



Les doutes sur la croissance s'accumulent et les opérateurs n'osent même plus parier sur un discours accommodant de la FED mercredi prochain (les optimistes espèrent qu'elle opérera une 'pause' après le tours de vis attendu ce 19 décembre).

Les chiffres du jour n'ont pas aidé Wall Street: les ventes de détail US ont progressé de +0,2% en novembre, ce qui est très faible compte tenu du weekend de Thanksgiving/black friday/cyber monday.

Hors carburant et automobile, les ventes progressent de +0,5%, pas de quoi non plus sauter au plafond: le panier moyen des consommateurs sur Internet pour la période des fêtes -après avoir fortement accéléré en 2015/2016/2017- devrait plafonner vers 1.100/1.150$.



L'indice Markit PMI 'flash' composite recule à 53,6 contre 54,4 en novembre. L'indice manufacturier s'établit à 53,9, contre 55,4, bien en dessous du de consensus (55,1). Le PMI préliminaire des services ressort pour sa part à 53,4, contre 54,4 en novembre, loin des 54,7 anticipés.



Mais ce sont réalité les statistiques chinoises publiées la nuit dernière qui ont fait resurgir les doutes sur la vigueur de la croissance mondiale avec la plus faible croissance des ventes au détail observée en 15 ans (+8,1%), et une production industrielle affichant son rythme le plus faible en près de trois ans.



Le Dow jones a été plombé par la chute de Johnson & Johnson (-10%), le Nasdaq l'a été par Adobe -7,3%, Walgreen -4,4%, Amazon et intuitive -4%, Applied Materials -3,2%, Apple -3,2%, Microsoft -3,1%, Starbucks -2,4%, Micron -2,3% ...



Avec la rechute de -2,6% du baril de WTI sur le NYMEX, les valeurs pétrolières ont décroché: Newfield -6,6%, Concho et Schlumberger -4,7%, Cimarex -4,1%, Marathon -3,8%, Devon -3,6%, Exxon -1,8%



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.