WallStreet : tutoie des records grâce 1 fois encore aux GAFAM

12/10/2020 | 23:42

Tout comme en Europe mais avec beaucoup plus de brio, Wall Street a parfaitement illustré la tradition de la 'hausse du lundi' (16 occurrences sur 20 depuis le 15 mai, soit 80%).



Il n'y en avait une nouvelle fois que pour les GAFAM et on peut même qualifier de furia haussière l'envolée d'Apple (+6,3%) ou Amazon (+4,7%) et Facebook (+4,3%), ces 3 titans propulsant le Nasdaq au-delà de +3,3% à mi-séance (11.965 au plus haut) avant une clôture à 2,56% (à 11.876), et le S&P500 à +1,64% (vers 3.534).

Vers 19H, ces 2 indices se retrouvaient encore à moins de 1% de leurs records absolus... et les sommets historiques semblaient accessibles en cas de rumeur d'adoption du 'stimulus package' de 1.800Mds$ par le Congrès (mais ce ne sera pas pour ce lundi).



Ce n'est peut-être que partie remise à mardi, avec de nouveau tous les regards rivés sur Apple et Amazon : Apple fera présentation de l'i-Phone-12, un smartphone formaté pour le visionnage de séries TV et les conférences 'Zoom', et Amazon organise une grande journée de 'promos' en ligne, un mois avant Thanksgiving).

Le même genre 'd'e-Soldes' se déroule simultanément chez ses principaux concurrents ('big deal day', 'super sales', 'black friday', etc.), ce n'est donc pas une opération exclusivement Amazon mais Wall Street semble l'oublier.



Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, et Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ont prévu de se rencontrer cette semaine afin de s'entendre sur la mise en oeuvre d'un 'Relief plan' que la FED juge indispensable, au risque de voir la reprise dérailler.

Ce montant de 1.800Mds$ constituerait un parfait compromis entre les 1.000 milliards de dollars envisagés du côté Républicain et les 2.600 milliards de dollars espérés côté Démocrate.



La journée de mardi pourrait également faire figure de tournant avec le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, avec les comptes de JPMorgan Chase (+1,2%) et Citigroup (+2,1%) qui seront dévoilés demain avant l'ouverture des marchés américains.

Puis ce sera au tour mercredi de Goldman Sachs (+3,2%) et Morgan Stanley (+3,9%).



Les anticipations sont d'ores et déjà positives mais le S&P500 a tutoyé ses sommets grâce à Microsoft +2,6%, Alphabet +3,6%, Nvidia +3,4%, Illumina +3,9%, Citrix +4,2%, Facebook +4,3%... puis les incontournables Amazon et Apple déjà cités.



Le seul secteur à rater le train de la hausse fut une fois de plus celui des valeurs pétrolières, avec un baril à -3% (à 39,4$ sur le NYMEX) : à noter les replis d'Apache -3,7%, Devon -2,1%, Valero -1,2%





