WallStreet : tutoie ses sommets à 3 séances du FOMC de la FED

27/10/2019 | 17:46

Wall Street a poursuivi sa lente et patiente remontée vers ses sommets, le S&P500 a d'ailleurs égalé en intraday -et au point près- celui du 26 juillet dernier.



le Dow Jones gagne gagne 0,57%, à 26.958 (soit +0,7% sur la semaine), le S&P 500 +0,41%, à 3.022 points (à 21H59, il cotait encore 3.024 et pouvait battre le zénith de clôture des 3.025 du 26 juillet: il ne lui manquait que +1,5Pt, il en a perdu 2 à la toute dernière seconde.



Le Nasdaq a pris 0,70%, à 8.243 points, soit un gain hebdo de +1,9%.



Cette progression d'ensemble d'environ +1,5% des valeurs américaines est attribuées pour partie à l'anticipation d'une attitude très accommodante de la FED ce mercredi 30 octobre et pour partie à des résultats encourageants.

Ceux d'Intel ont eu un impact décisif vendredi puisque le titre a bondi de +8% après avoir fait part jeudi soir (après la clôture) de résultats et d'objectifs de production de puces largement supérieurs aux attentes (les objectifs financiers ont également été rehaussés pour le quatrième trimestre).



Cela a largement compensé le repli d'Amazon (-1,1% contre -6% en transaction électroniques jeudi soir) plombé par le coût exorbitant de son service de livraison express (24 heures chrono) qui a pesé sur son bénéfice.

Le recul séquentiel du chiffre d'affaire constituait une autre mauvaise surprise qui sera pas compensée par une forte hausse des ventes au 4ème trimestre puisque les attentes ont également été révisées à la baisse.



Gilead Sciences est le titre qui a le plus freiné la hausse du Nasdaq et du S&P500 avec une chute de -5,1% (suite à l'imputation d'une lourde charge liée à un partenariat stratégique avec un spécialiste de l'arthrite rhumatoïde et de la maladie de Crohn).



Côté chiffres, les opérateurs ont accueilli sans émotion la publication de l'indice 'UMich' (confiance du Michigan) aux Etats-Unis pour octobre: il ressort à 95,5, légèrement en repli par rapport à l'estimation initiale de 96.

L'ancrage sous les 100 se confirme, 1 an après la culmination survenue vers 101,4... et le panel des personnes sondées se dit préoccupé par un risque de ralentissement, sans constater de nette dégradation des conditions présentes.

Le marché obligataire a consolidé, le taux du T-Bond 2029 s'est tendu de +3Pts à 1,796%, contre 1,766% jeudi.



Le pétrole 'Wti' a pris +1% mais a plafonné sous 56,5$ sur le NYMEX: il teste ainsi une résistance court terme qui pourrait préfigurer une accélération en direction des 60,5$ (ex-zénith du 12 juillet).



Halliburton a pris +2,9%, Marathon Petroleum +2,6%, Valero +2,4% mais Apache a fait cavalier seul à la baisse, avec -5%, de telle sorte que le secteur énergie n'a pu briller autant qu'il aurait pu.



L'or finit la semaine en beauté, sur un gain proche de +1% ce vendredi -à 1.517$- ce vendredi, au plus haut depuis 1 mois.



