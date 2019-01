WallStreet : une hausse qui laisse sur sa faim, 'GS' s'envole

16/01/2019 | 22:24

Wall Street termine dans le vert mais cette séance laissera forcément un goût amer car les scores sont modestes (la moitié des gains ayant fondu en fin de séance), loin de la vigueur affichée à 1 heure de la clôture, avec un Dow Jones qui gagnait +1%, le S&P500 qui affichait +0,6%.

Au final, le 'Dow' conserve 0,6%, mais le 'S&P' seulement 0,22% et le Nasdaq +0,15%: c'est vraiment le programme minimum lorsque Goldman Sachs s'envole de +9,5%, Bank of America de +8% (dopant Wells Fargo qui prend +2,7%, US Bancorp et Suntrust +2,4%, Keycorp +2,7%, E-Trade +3,2%, Morgan Stanley +3,8%).



Wall Street a parfaitement digéré le rejet du projet de 'Brexit' de Th.May:

'Mais c'était tellement anticipé que l'enjeu était surtout de savoir combien de votes allaient manquer à la Premier ministre Le consensus tablait sur un écart de 100 votes: dans les faits, il est de 230 votes !' note Danske Bank.



Une nouvelle période d'incertitude s'ouvre ainsi jusqu'au 29 mars, date à laquelle le Brexit est censé effectivement entrer en vigueur.



Deux options sont sur la table selon Danske Bank : une validation d'un nouvel accord négocié par May ou d'une version qui s'en approche, ou un nouveau referendum. Danske attribue 40% de chances à la première hypothèse et une probabilité de 30% à l'organisation d'un nouveau scrutin.



L'agenda économique du jour comprenait la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis : les prix à l'importation ressortent en baisse de -1%, les prix à l'export se contractent de -0,6%.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs se redresse (enfin) de +2Pts à 58 en janvier, légèrement au-dessus du consensus, ce qui met fin à près de 6 mois de dégradation continue.



Au calendrier également, les résultats trimestriels de Bank of America (+7,05%) qui battent le consensus de 10% (à 0,7$ par titre contre 0,63$ attendu) et 'GS' (+9,5%) annonce un bénéfice net de 2,54Mds$ au dernier trimestre 2018, soit 6,04$ par action (record absolu mais qui rattrape une perte de 5,51 dollars par action essuyée sur la même période en 2017) contre 4,5$ anticipé.



Les revenus nets de la banque d'affaires new-yorkaise sont cependant restés atones à 8,08Mds$ sur cette période, le consensus ne tablait que sur 7,63Mds$).

A noter la lourdeur du secteur pétrolier (tout juste stable) malgré une nouvelle progression du baril de +0,5% vers 52,3 sur le NYMEX.





