WallStreet : vers un re-test des planchers du 24/12 après ISM

L'indice Dow Jones dévisse de -660Pts (-2,83% à 22.686, mais les -3% ont été atteints avec une perte légèrement supérieure à -3%), le S&P500 a lâché près de -2,5% (à 2.458) et le Nasdaq Composite a dévissé de -3,04% (à 6.463,50) alors que le compartiment des 'technos' a plongé de -5% (dans le sillage d'Apple avec -10% suite au 'warning' de mercredi soir).

L'indice du stress -le VIX- a bondi de +10% (vers 25,5) après avoir re-testé la zone dangereuse des 26 en début de séance.



Wall Street a été littéralement assommé ce jeudi à 16H avec la publication de l'indice ISM manufacturier US qui subit un plongeon de -5,2Pts (presque -10%, pire trou d'air depuis 2008) de 59,3 vers 54,1 en décembre (le voici au plus bas depuis 2016).

L'après-midi avait pourtant bien commencé avec la publication de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain: le mois de décembre s'est soldé par la création de 271.000 emplois, un total largement supérieur donc à la prévision moyenne des analystes qui n'était que de 180.000 à 200.000 pour les plus optimistes).



Il témoigne en outre d'une accélération sensible par rapport aux 157.000 créations de postes privés enregistrées au mois de novembre, chiffre révisé par rapport à une estimation initiale qui était de 179.000.



Le Département américain du Travail a également fait état de 231.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 29 décembre, un chiffre en hausse (de 10.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 216.000 à 221.000).



Mais ces chiffres furent totalement occultés par l'ISM publié à 16H, même l'OPA à 74Mds$ de Bristol-Myers (-13,25%) sur Celgene (+20,7%) a laissé Wall Street de marbre, malgré la hausse de +3% du compartiment des biotechs.

Le Nasdaq a été plombé par Skyworks -10,7%, AMD -9,5%,Broadcom -8,9%, Seagate -6,6%, Nvidia et Analog Devices -6%, AMAT -5,8%, KLA -5,6%, Intel et Autodesk -5,5%, Micron-5,3%, Starbucks -4,3% , Microsoft -3,7%, Qualcomm -3%, Facebook -2,9%.

Apple subit sa plus lourde chute intraday depuis 2012 et les analystes multiplient les révisions à la baisse de leurs objectifs de cours (de -20% à -30% en moyenne).

L'aversion au risque se traduit également par une spectaculaire détente des taux longs (-11Pts vers 2,55% sur le '10 ans' tandis que le '1 an' affichait -10Pts à 2,50%): l'inversion totale de la courbe de taux semble imminente.





