Waller, citant de "bonnes nouvelles", soutient une augmentation d'un quart de point lors de la prochaine réunion.

"Sur la base des données disponibles en ce moment, il semble qu'il y ait peu de turbulences à venir, donc je suis actuellement en faveur d'une augmentation de 25 points de base lors de la prochaine réunion (du Comité fédéral de l'open market)", les 31 janvier et 1er février, a déclaré M. Waller dans des commentaires préparés pour être présentés au Council on Foreign Relations à New York.

M. Waller a déclaré qu'il restait "prudent" quant à la trajectoire de l'inflation et qu'il s'attendait à ce qu'un "resserrement continu de la politique monétaire" soit nécessaire pour ramener le taux d'augmentation des prix à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Mais il a intitulé ses remarques "Un cas d'optimisme prudent", et a noté que les signes de ralentissement de l'économie, de la modération des dépenses de consommation à la baisse de la production manufacturière, étaient cohérents avec l'espoir de la Fed de freiner la demande globale sans l'étouffer complètement.

Ce processus semble être en cours, a déclaré M. Waller, alors que le taux de chômage reste, du moins jusqu'à présent, à son niveau le plus bas depuis un demi-siècle, soit 3,5 %.

"Nous avons encore un chemin considérable à parcourir pour atteindre notre objectif d'inflation de 2 %... Je suis prudent quant aux bonnes nouvelles récentes" montrant que l'inflation et les salaires continuent de se modérer, a-t-il dit. "Mais ce sont de bonnes nouvelles. Nous avons fait des progrès. Il y a six mois, alors que l'inflation grimpait et que la production économique stagnait, j'ai soutenu... qu'il était tout à fait plausible de faire des progrès en matière d'inflation sans porter gravement atteinte au marché du travail. Jusqu'à présent, nous avons réussi à le faire, et je reste optimiste quant à la possibilité de poursuivre ces progrès."

La Fed a utilisé une série de hausses de taux agressives de trois quarts de point l'année dernière pour faire passer le taux cible des fonds fédéraux de près de zéro à une fourchette comprise entre 4,25 % et 4,5 %. Toutefois, lors de la dernière réunion de la Fed en décembre, les décideurs ont ralenti le rythme et approuvé une augmentation d'un demi-point seulement.

Depuis lors, la spéculation s'est concentrée sur la question de savoir s'ils allaient faire un autre pas en arrière et commencer à agir par incréments d'un quart de point, ce qui est plus courant pour la banque centrale américaine ces dernières années - un résultat déjà pris en compte par les investisseurs.

Tout en soutenant l'utilisation de hausses d'un quart de point, M. Waller n'a pas indiqué dans ses remarques préparées jusqu'à quel point il pense que les taux doivent encore augmenter à partir de maintenant.