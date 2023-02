Waller, de la Fed, ne voit aucun signe de baisse "rapide" de l'inflation

"Il y a des signes que les prix des aliments, de l'énergie et des logements vont se modérer cette année", a déclaré M. Waller dans des remarques préparées pour être prononcées lors d'une conférence de l'Université d'État de l'Arkansas, et que les augmentations rapides des taux d'intérêt par la Fed avaient commencé "à porter leurs fruits."

"Mais je ne vois pas de signaux de ... déclin rapide dans les données économiques, et je suis préparé à un combat plus long", a déclaré Waller. Le gain étonnamment fort de 517 000 emplois en janvier montre par exemple que l'économie résiste bien, a déclaré M. Waller, mais signifie également que "les revenus du travail seront également robustes et soutiendront les dépenses de consommation, ce qui pourrait maintenir une pression à la hausse sur l'inflation dans les mois à venir."

Bien que la croissance des salaires ait ralenti, cette baisse n'est "pas suffisante", a déclaré Waller. "La Fed devra maintenir une orientation stricte de la politique monétaire pendant un certain temps."

Dans ses remarques préparées, Waller n'a pas précisé de combien la Fed pourrait devoir augmenter son taux d'intérêt de référence au jour le jour pour atteindre un niveau suffisant pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed. En décembre, la mesure d'inflation préférée de la Fed augmentait à un taux annuel de 5 %.

Les projections de la Fed publiées en décembre ont montré que les décideurs s'attendaient à ce que le taux des fonds fédéraux atteigne un pic entre 5,00 % et 5,25 % cette année, par rapport à la fourchette actuelle de 4,50 %-4,75 %. Waller a été un partisan de hausses plus agressives des taux, mais a soutenu la décision de la banque centrale de commencer à les augmenter par tranches d'un quart de point de pourcentage à partir de sa réunion au début du mois.

"Bien que nous ayons fait des progrès dans la réduction de l'inflation, je veux être clair aujourd'hui que le travail n'est pas terminé", a déclaré M. Waller.