Wallix : EBRC et WALLIX Group s'associent pour renforcer la protection des actifs critiques des organisations en Europe

EBRC et WALLIX Group s'associent pour renforcer la protection des actifs critiques des organisations en Europe (19/12/2018 18:00)

Luxembourg et Paris, 19 décembre 2018

Communiqué de presse

EBRC (European Business Reliance Centre), opérateur de services IT spécialiste de la gestion de l'information sensible et WALLIX Group, éditeur européen de logiciels de gestion des comptes à privilèges (PAM), concluent un partenariat dans le but d'établir une protection « by design » des systèmes d'information et garantir la confiance des organisations dans le numérique.

Dans des environnements numériques de plus en plus exposés à des risques de cyber attaques et soumis à des contraintes réglementaires extrêmement fortes, notamment dans les secteurs de la finance, de la santé ou dans les organismes publics, EBRC et WALLIX veulent donner les moyens aux entreprises et organisations d'établir une stratégie de cyber-résilience.

WALLIX aide les organisations à protéger leurs infrastructures informatiques critiques en sécurisant et en traçant les accès aux serveurs, aux terminaux et aux objets connectés en environnement cloud. En encourageant les organisations à concevoir leur politique de cybersécurité selon le principe du « Privacy & Security by Design », WALLIX leur permet également de satisfaire aux exigences de conformité et de répondre aux évolutions réglementaires.

EBRC s'est positionné, dès sa création en 2000, comme le spécialiste de la gestion et de la protection de l'information sensible, et a développé une offre unique sur le marché puisqu'elle intègre la totalité de la chaîne de valeur : conseil, infogérance, cloud, sécurité, business continuity et data centre, lui permettant aujourd'hui de proposer une offre de service cyber-résiliente. Cette offre s'aligne sur les plus hauts niveaux d'exigence, dont des standards et certifications internationales : ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, PCI DSS ou Tier IV à titre d'exemples.

En s'appuyant sur un partenaire européen de confiance comme WALLIX, EBRC renforce encore sa proposition de valeur en protection des données critiques des entreprises. Ainsi, EBRC propose le Bastion de WALLIX dans la mise en œuvre des projets informatiques stratégiques au sein d'un environnement normalisé. Les clients de la filiale d'EBRC, Digora, peuvent bénéficier des avantages de la solution Bastion.

En établissant ce partenariat, les deux entités contribuent à renforcer la confiance digitale en mettant à la disposition des organisations une solution de cybersécurité simplifiée pour assurer leur mise en conformité avec l'ensemble des règlementations.

Yves Reding, CEO d'EBRC

« La confidentialité, la haute-disponibilité et la protection des données font partie des plus hautes priorités inscrites à l'agenda des Directeurs des Systèmes d'Information. Et ceci passe aussi par des besoins de plus en plus marqués sur les aspects de traçabilité des interactions avec le patrimoine digital des entreprises. Avec le Bastion de WALLIX, nous renforçons encore le cadre de confiance que nous avons mis en place chez EBRC depuis 2000. De plus, nous sommes particulièrement ravis d'avoir sélectionné une solution européenne faisant de WALLIX un partenaire stratégique au cœur de notre offre intégrée Trusted Services Europe. »

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP

« WALLIX et EBRC s'appuient sur le constat alarmant de l'augmentation des menaces dans le cyberespace et de la faible prise en considération des risques associés. Nos deux entités partagent la même vision d'un monde numérique qui doit aller vers davantage de conformité, de confiance et de sécurité. En concluant ce partenariat, nous proposons un moyen simple d'y parvenir. »

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX Group est le spécialiste européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 670 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 160 revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX Group a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

A PROPOS D'EBRC

Spécialiste ICT fondé en 2000 au Luxembourg, EBRC est devenu un acteur européen qui se démarque en relevant les défis de la gestion de l'information et des infrastructures sensibles avec six offres de confiance « Trusted » : Trusted Advisory Services, Trusted Managed Services, Trusted Cloud Europe, Trusted Security Europe, Trusted Resilience Services et Trusted Data Centre Services. La maitrise, l'intégration et la certification de l'ensemble de la chaîne de valeur permet à ses clients de disposer d'un service complet, de bout-en-bout.

EBRC répond aux attentes des clients locaux et internationaux exigeant des garanties élevées en termes de gestion des risques, de niveau de service, de conformité avec le cadre réglementaire et de qualité des opérations ICT.

Historiquement fortement présent dans le marché bancaire et financier, EBRC a développé un savoir-faire unique dans la conception, la mise en œuvre et l'opération d'infrastructures e-Business et e-Commerce critiques et propose également son expertise à des acteurs mondiaux des secteurs de l'industrie, du e-Paiement, du e-Commerce, des médias, des institutions internationales, de la santé…



