Walmart, CVS vont cesser de remplir des ordonnances pour des substances contrôlées par Cerebral, Done

Walmart Inc et CVS Health Corp ont déclaré mercredi qu'ils cesseront d'exécuter les ordonnances pour des substances contrôlées émises par les startups de télésanté Cerebral Inc et Done Health.

Cerebral et Done sont connues pour traiter les patients souffrant de TDAH, en prescrivant des stimulants tels que l'Adderall.

Walmart a confirmé cette décision à Reuters et a déclaré qu'elle avait été prise après un audit et un processus de conformité.

CVS a déclaré qu'elle n'accepterait pas les ordonnances pour des substances contrôlées émises par les startups à compter du 26 mai, suite à un examen qu'elle a mené sur les entreprises de télésanté et après avoir été "incapable de résoudre les préoccupations que nous avons avec Cerebral and Done Health".

Cerebral et Done n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Selon un autre rapport du WSJ https://on.wsj.com/3MNn01f datant du début du mois, Cerebral avait reçu une assignation à comparaître des procureurs fédéraux dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles violations de la loi sur les substances contrôlées.

Ce développement a été rapporté pour la première fois par le WSJ plus tôt dans la journée de mercredi.