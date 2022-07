Walmart abaisse ses prévisions avec l'inflation, les distributeurs européens en baisse

26 juillet (Reuters) - Walmart a abaissé ses prévisions de bénéfice annuel et trimestriel à cause de l'impact de la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants sur le comportement d'achat de ses clients, entraînant une chute d'environ 10% de son action dans les échanges hors séance et un recul de l'ensemble du secteur de la distribution en Europe mardi dans les premiers échanges.

Le numéro un de la grande distribution aux Etats-Unis a annoncé lundi après la clôture des marchés américains qu'il tablait désormais sur une baisse de 11% à 13% de son bénéfice annuel alors qu'il prévoyait précédemment une légère baisse de 1%.

Il estime que son bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre devrait reculer d'environ 8% à 9% et non plus ressortir stable ou en légère hausse.

"Les niveaux croissants de l'inflation des denrées alimentaires et des carburants ont une incidence sur la façon dont les clients dépensent (...). Nous prévoyons maintenant une plus grande pression sur les biens courants au second semestre", a déclaré Doug McMillon, le directeur général du groupe.

Pour Neil Saunders, directeur général chez le cabinet GlobalData, cet avertissement est une "source d'inquiétude" pour Walmart, soulignant la pression qui pèse sur tous les acteurs du secteur.

Avec la flambée des prix, les consommateurs réduisent les achats non essentiels, notamment dans l'habillement, les articles ménagers ou encore les appareils électroménagers, faisant grossir les stocks des revendeurs.

Le géant américain, qui avait promis en mai dernier des fortes baisses de prix notamment sur les vêtements pour faire diminuer ses réserves, s'est engagé à offrir des rabais supplémentaires.

En Europe, l'indice Stoxx de la distribution (-2,28%) affiche la plus forte baisse vers 08h35 GMT. La chaîne britannique Marks & Spencer recule de 5,86% tandis qu'à Paris, Carrefour abandonne 0,77%.

Les distributeurs spécialisés dans le prêt-à-porter sont aussi impactés: H&M perd 2,58% à Stockholm et Zalando 4,75% à Francfort. (Reportage Siddharth Cavale, Arriana Mclymore, Dan Burns et Deborah Sophia; avec Aishwarya Venugopal et Piotr Lipinski, version française Laetitia Volga, édité par)