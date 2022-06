Walmart affirme que certains fournisseurs collaborent avec le détaillant pour réduire les prix

Des cadres supérieurs de Walmart Inc. ont déclaré vendredi que certains fournisseurs ont répondu aux efforts du plus grand détaillant américain pour réduire les prix malgré leurs propres luttes contre l'inflation élevée et les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.

Les investisseurs ont remis en question la capacité de Walmart à demander aux fournisseurs de proposer des réductions de prix alors qu'eux aussi s'efforcent de protéger leurs marges face à une inflation qui atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies.

"Certains fournisseurs ont adopté une ligne de conduite, d'autres travaillent avec nous pour trouver des moyens de réduire les coûts, même en période d'augmentation des coûts", a déclaré John Furner, PDG de Walmart U.S., en réponse à une question d'un analyste lors de l'assemblée annuelle de la société basée en Arkansas.

"Un certain nombre de fournisseurs" travaillent avec Walmart pour s'assurer que les prix n'augmentent pas, et dans certains cas, trouvent également des moyens de les baisser, a ajouté Furner.

"Je suis vraiment impressionné", a déclaré M. Furner.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré que l'entreprise utilise des méthodes telles que commander plus loin ou demander des changements dans la taille des emballages ou des caisses pour permettre aux fournisseurs de contrôler plus facilement leurs coûts.

"Au cours de mes 30 années d'expérience, dont la plupart dans le domaine du merchandising, il y a toujours eu quelque chose à faire, il y a toujours eu un moyen de réduire les coûts pour alléger la pression", a déclaré M. McMillon lors de la réunion.

M. McMillon a également déclaré qu'il était "préoccupé" par la hausse du taux d'inflation, que ce soit à ce niveau ou s'il augmente davantage et reste à ce niveau pendant une période prolongée.

"Je pense que cela a un impact négatif sur trop de familles, et cela m'inquiète", a déclaré M. McMillon.

Pour atténuer l'impact sur les ménages et mieux concurrencer les chaînes à un dollar, M. McMillon a déclaré que Walmart se concentrera sur la limitation des hausses de prix sur les produits de base tels que le thon en boîte et les macaronis au fromage.

Pour assurer le maintien des volumes sur les articles discrétionnaires, elle prévoit également de réduire les prix sur les vêtements et les articles pour la maison afin d'attirer les acheteurs pressés par l'inflation ainsi que ceux dont les revenus sont plus élevés, a ajouté M. McMillon.

Outre les augmentations de prix, Walmart doit faire face à une hausse des stocks causée en partie par un changement des habitudes d'achat en faveur de la nourriture et d'autres produits de base. Les stocks ont augmenté de 32 % au premier trimestre, dont un cinquième provient de marchandises arrivées plus tôt que prévu.

M. Furner a déclaré que la clé du succès de l'entreprise serait de "redresser" les stocks, qui ont contribué à la baisse des bénéfices du premier trimestre. Il faudra toutefois quelques trimestres supplémentaires "pour revenir là où nous voulons être", a déclaré M. Furner.

Ces commentaires ont été faits un jour après que Walmart ait annoncé qu'il allait ouvrir quatre nouveaux centres de traitement des commandes aux États-Unis au cours des deux prochaines années, doublant ainsi sa capacité de stockage et accélérant sa capacité à livrer les commandes.