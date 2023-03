L'unité de Walmart au Mexique et en Amérique centrale, connue sous le nom de Walmex, prévoit de dépenser environ 27 milliards de pesos (1,49 milliard de dollars) dans la région en 2023, a-t-elle déclaré mardi.

Un peu moins de la moitié de l'investissement sera consacré à la rénovation et à l'entretien des magasins existants, tandis que près de 30 % seront consacrés à la construction de nouveaux magasins et clubs, a indiqué Walmex dans un document déposé à la suite d'une réunion avec des investisseurs et des analystes.

(1 $ = 18,1026 pesos mexicains)