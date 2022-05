Walmart réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la hausse des coûts du carburant et de la main-d'uvre.

Walmart Inc a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année mardi, signalant que les marges bénéficiaires du géant de la vente au détail seront davantage affectées par la hausse des coûts, du carburant à la main-d'œuvre.

Les actions de la société ont chuté de 6,5 % à 138,51 $ dans les échanges de pré-marché.

Walmart a mieux réussi que la plupart de ses rivaux à maintenir les niveaux de stocks grâce à son échelle massive et à son pouvoir de négociation avec les fournisseurs, mais les coûts ont grimpé en flèche à mesure qu'elle a accéléré les expéditions et affrété des cargos pour mettre les produits en rayon. Une augmentation des coûts salariaux a entraîné une hausse de 45 points de base des dépenses d'exploitation en pourcentage des ventes nettes au premier trimestre, a déclaré Walmart.

Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a chuté de près de 25 % pour atteindre 2,05 milliards de dollars au cours des trois mois terminés le 30 avril.

"Les niveaux d'inflation aux États-Unis, en particulier dans l'alimentation et le carburant, ont créé plus de pression sur le panorama des marges et les coûts d'exploitation que nous ne le prévoyions", a déclaré le directeur général Doug McMillon dans un communiqué.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice par action de l'exercice 2023 baisse d'environ 1 %, alors qu'elle prévoyait précédemment une augmentation à un chiffre dans le milieu de la fourchette.

Walmart a également tempéré ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre. L'entreprise estime désormais que le bénéfice par action sera stable ou en légère hausse, alors qu'elle prévoyait auparavant une augmentation à un chiffre, faible ou moyenne.

Le revenu total du premier trimestre a augmenté de 2,4 % pour atteindre 141,57 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 138,94 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Walmart a enregistré une augmentation moyenne de 4,9 % de ses visites mensuelles depuis le début de l'année 2022 par rapport à la même période en 2021, selon les données de Placer.ai, car sa résistance à l'augmentation des prix a attiré des acheteurs plus soucieux des prix qui ressentent la pression de l'inflation persistante. (Reportage d'Uday Sampath à Bengaluru et Siddharth Cavale à New York ; édition de Sriraj Kalluvila)